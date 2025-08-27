Försvann från mäklarbranschen – är tillbaka med egen firma

"Jag har gått och längtat, så det är kul att vara tillbaka", säger Magnus Eek om sin comeback i mäklarbranschen. Foto: Lotta Madestam

Magnus Eek, Storebro, har startat ny mäklarbyrå i Hultsfred. Efter tre års paus är han tillbaka i branschen genom att vara en del av mäklarfirman Listed.

Listed med huvudkontor i Göteborg har sammanlagt 20 mäklare spridda över Sverige. Nyast i teamet är Magnus Eek, välkänd mäklare i trakten, som startat franchiseföretag under Listeds varumärke.

– Jag har varit aktiv mäklare i sammanlagt 25 år. Först i Linköping följt av Vimmerby och Hultsfred. Jag fick jobb i stuguthyrningsbranschen, så jag tog paus från jobbet som mäklare. Nu är jag tillbaka igen efter tre års uppehåll genom Listed by Eek.

Kontor i industrihotellet

Han har etablerat kontor på Norra Oskarsgatan i Hultsfred, som hyresgäst i Hultsfreds Kommunala Industri AB industrihotell.

– Jag började den 1 augusti, tillägger han.

Varför väljer du att bli knuten till just den här firman?

– Dels för att jag kan ha min egen firma, men de har också ett väldigt smart mäklarsystem som vi använder oss av där kunden kan välja mellan fullt mäklaruppdrag eller om den vill visa sitt hus på egen hand och få stor rabatt på arvodet. Det är unikt. Folk tycker det är jobbigt att sälja hus eftersom det kostar för mycket. Provisionen har dragit i väg.

Inte bunden till närområdet

Enligt Magnus Eek gör det att mäklarna inte är bundna till ett specifikt område.

– Vi behöver inte bara sälja hus i närområdet, utan kan ta ärenden runt om i Sverige, förklarar Magnus Eek som förutom kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Högsby och Eksjö också säljer hus i Älmhult och Värmland bland annat för tillfället.

– Där sköter jag om helheten, men kunden visar sina hus själva. Till min hjälp har jag 15 mäklarassistenter att tillgå inom företaget, de sköter allt det administrativa. Jag har också samarbete med en tysk firma som hjälper mig att marknadsföra hus i Tyskland.

Hur känns det att vara i gång igen?

– Det känns bra. Jag har gått och längtat, så det är kul att vara tillbaka. Jag har fått frågan varför jag slutat, så jag känner att jag är efterfrågad och tydligen behövd.