Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Kalmar – alla fyra klättrar på rankingen

Det är säkerligen tårta och glada miner på näringslivskontoren i Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Kalmar under onsdagen. Alla fyra kommuner klättrar i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bäst i länet är dock Borgholms kommun.

Efter en förrätt i form av en presentation av Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord och Jimmi Olsson, som är näringslivspolitisk rådgivare, satt kommunerna på helspänn när årets ranking skulle avslöjas.

Kommunerna lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet, som är inne på sitt 25:e år. Totalt är det drygt 32 000 företagare som varit en del av enkäten som lett till rankingen.

Sammanlagt är det 16 faktorer som avgör placeringen för kommunen. Elva kommer från enkäten och fem bygger på statistik från SCB.

När bilden över det lokala företagsklimatet släpptes blev det jubel på Öland. Borgholms kommun kliver förbi ständiga ettan Mönsterås och är bäst i länet med en nationell placering som kommun nummer 79.

Västervik hamnade på tredje plats i länet och plats 130 i hela landet. Det är en förbättring med 15 platser.

– I Västervik har man haft en fin utveckling och tagit 133 placeringar på sju år. Frågorna är högt upp på agendan i Västervik och man har också en struktur för hur man hanterar frågorna. Det gäller allt från politiken till tjänstemannasidan. Det är inga jättekast, men det går sakta och säkert åt rätt håll. Det som är oroväckande är upphandlingen och det är en fråga man behöver titta närmare på i norra länet, säger Jimmi Olsson på Svenskt Näringsliv.

"Behöver göra större ansträningar"

När det gäller just upphandling tappar Västervik 59 placeringar. Kommunen klättrar dock vad gäller fem parametrar.

– Vi kan vara lite nöjda över vår stabilitet. Vår resa sträcker sig egentligen bara två år tillbaka i tiden när vi gjorde stora förändringar. Det är viktigt att konstatera att vi är på rätt spår och vi ser på siffrorna att det går i rätt riktning, men det här är ett jättelångsiktigt arbete. Kompetensförsörjningen är en av de stora faktorerna och vi behöver arbetskraft och vi behöver utbilda den. Där jobbar vi tillsammans med Campus Västervik och övriga i norra länet. Vi ska titta på upphandlingsfrågan här i regionen och har den under lupp. Vi behöver göra större ansträningar, säger Västerviks kommuns näringslivschef Pontus Lindblom och fortsätter:

– Arbetet börjar märkas externt i kommunen. Vi får med oss all personal och hela kommunens näringsliv. Det är en del av en framgångssaga och Västerviks kommun är stort. Alla ska ha samma förutsättningar och där ska vi fortsätta.

"Hack i vårt anseende"

Kalmar kommun landar på plats fyra i länet och plats 133 i hela landet. Det är en förbättring med 20 platser jämfört med 2024.

– Kalmar har en positiv utveckling och en riktiningsförändring uppåt. Flera av de underliggande faktorerna stiger och inte minst service och bemötande samt kommunpolitikers attityder stiger. Kalmar har fått en del kritik kring Ölandskajen och Gröna Stuga och något jag tror är viktigt för kommuner, är att man kan göra fel, men det handlar om att hantera det som blev fel i dialog med företagen, skapa rutiner och målsättningar för hur man ska hantera det i framtiden, så att det inte uppstår igen, säger Johnny Rönnfjord på Svenskt Näringsliv.

Erik Ciardi (C) är kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor i Kalmar.

– För vår del bär det frukt att jobba med näringslivet och tillväxtfrågor. Vi kommer fortsatt att jobba med våra företagsbesök även om vi nu klättrar i rankingen. Vi kommer fortsatt jobba med flygplatsens utveckling och det här är ett fortsatt arbete oavsett rankingen, säger han.

Per Ekman, tillväxtchef i kommunen, säger att man sjösatt en långsiktig resa.

– Att vi skulle se frukt redan nu hade vi knappt vågat hoppats på. 20 platser upp är vi glada för även om det är blygsamt. Vi sätter fokus på värdskap och att möta företagen i myndighetsfrågor. Ölandskajen blev olyckligt och har varit en följetong i media. Vi får nog ett hack i vårt anseende där, men vi försöker reparera det och ger nu ersättning till de mest drabbade. Vi är nöjda med årets resultat. Det är en lång resa men vi tar steg i rätt riktning.

"Tar skutt i positiv riktning"

Hultsfreds kommun klättrar på rankingen om än marginellt. Hultsfred tar plats 175 i landet och det är en förbättring med fem platser. I länet innebär det plats sex av tolv kommuner.

– Hultsfred tar skutt i positiv riktning och ligger på en nivå Hultsfred har legat på historiskt. Hultsfred bör sätta ambitionerna högre och vi får se om en ny kommunstyrelsens ordförande kommer in med friska takter. Man behöver kroka arm med näringslivet. Hultsfred tappar i flertalet parametrar och ligger i ett mellanskikt eller mellanland. Det är inte lägsta, inte högsta, utan ett mellanläge för Hultsfred, säger Johnny Rönnfjord om Hultsfreds ranking.

Tillträdande kommunalrådet Mikael Karlsson lyfter att det här är nytt för honom.

– Vi klättrar några placeringar, men det är lite mellanmjölk. Något jag vill lyfta fram spontant är samarbetet vi inlett kring kompetensförsörjning och tillgänglighet med Vimmerby och Västervik. Vi ser att alla tre är på plussidan och det är jättekul, säger centerpartisten.

Här är Vimmerbys syn

Vimmerby kommun tar flest placeringar av de fyra kommuner vi grottat ned oss i. Vimmerby, som haft flera tunga år sista tio, tar 31 platser och rankas nu som kommun nummer 179 i landet och kommun nummer sju i länet.

– Vimmerby har de senaste åren pekat i rätt riktning. Det är en positiv utveckling och man går åt rätt håll. Flertalet parametrar är positiva och service och bemötande stiger, vilket är glädjande. Tillgång till relevant kompetens stiger också. I grund och botten tror jag att Vimmerbys resa kan vara ett symptom eller tecken på att det är stabilare. Det är inte så mycket mediala diskussioner eller debatter och man har en stabilitet och en grogrund framåt, säger Johnny Rönnfjord.

Vimmerby kommun representerades av näringslivsstrategen Patric Engqvist och utvecklingschefen Egon Karlsson på pressträffen.

– Det är en trevlig utvecklingskurva vi har, men vi är långt ifrån nöjda. Vi har påbörjat en resa med företagare och lokala näringslivet. Det är inspirerande att ta del av Borgholms resa och vi jobbar träget på framåt, säger Egon Karlsson.

Engqvist säger att man inte har ambitionen att bli en superklättrare ett enskilt år.

– Vi ska bli en klättrare på fem år. Det här är ett långsiktigt arbete, säger han.

Cirka 1 200 företag i länet har besvarat enkäten, som ligger till grund för rankingen.

