Kommunen har ändrat upplägg kring företagsbesöken: "Viktigt att känna näringslivet"

I den senaste rankingen gick kommunen från plats 210 till plats 179. Jobbet för att få ett ännu bättre näringslivsklimat fortgår. – Det är viktigt för oss att känna näringslivet, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

2023 nådde Vimmerby kommun en riktig bottenplacering med plats 236 på Svenskt Näringslivs ranking. 2024 förbättrade man det till plats 210 och i höstas kunde vår tidning berätta att man tog ytterligare 31 platser.

Den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv placerar alltså Vimmerby som kommun nummer 179 i landet och nummer sju i länet.

Nyligen hade kommunen besök av just Svenskt Näringsliv för att diskutera företagsfrågorna.

– Vi träffas ett par gånger om året för att diskutera hur det går. Vi träffar Vimmerbyföretagen själva, men det handlar också om hur dialogen som företagen med Svenskt Näringsliv har går. Nu har vi stigit i den här rankingen och målsättningen är alltid att man ska bli lite bättre. Då är det intressant att få höra hur andra kommuner jobbar, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Fick tips

Peter Karlsson (C) säger att det var en bra dialog med organisationen.

– Vi pratade om vad vi gör, vad vi kan göra annorlunda och fick lite tips.

Vad är det för tips ni kan använda?

– Mycket handlar om återkoppling efter de här företagsbesöken. Vi behöver ta hem det vi får till oss och också återkoppla till företagen. Det är viktigt. Sedan handlar det om att bara vara där och lyssna och bry sig. Mycket handlar om bemötande.

Annons:

Använder sig av rankingen

Kommundirektören Ola Karlsson säger att man inte bara tar rankingen som ett konstaterande.

– Vi använder oss av den och har vidtagit åtgärder. En del har vi själva möjlighet att påverka och en sådan sak är samverkan mellan skola och arbetsliv. Där har vi legat lågt tidigare, men nu har det gjorts en satsning där den här terminen och från januari har vi en person som jobbar mer med den frågan, säger han som ett exempel.

Nu tittar man också vidare på enkätsvaren, som rankingen bygger på, vad gäller upphandlingar.

– Vi tittar över rutinerna där och ser om vi kan jobba annorlunda för att få fler lokala företag att delta i processen. Vi märker att det är få lokala företag med i våra upphandlingar och därför behöver vi kanske jobba annorlunda. Upphandling är något som har legat lågt i rankingen och det är också ett exempel på att vi inte bara konstaterar det, utan tittar på att förändra och utveckla det.

Inledde året i Flaka

Politikerna är ute, tillsammans med tjänstemän, på företagsbesök cirka en gång i månaden.

– Vi har ett litet annorlunda upplägg nu där vi träffar flera samtidigt. Först delar vi upp oss och sedan samlas vi gemensamt. Så vi träffar fyra företag samma eftermiddag uppdelat och sedan avslutar vi på ett ställe, där vi tar en fika gemensamt och utvärderar besöken, säger Peter Karlsson.

Senast var man på Flaka Mjölk och diskuterade gröna näringar och beredskapsfrågor.

– De knackade på vår dörr och det ska bli en återkoppling på det. Det handlar om vad vi har för resurser inom jordbruket. Hur många gödseltunnor finns det? Kan man slakta någonstans? Den frågan går vi vidare med.

Kommunen ser gärna att företag som är intresserade av ett besök hör av sig.

– Det är olika karaktär på besöken och vi har hittat ett bra upplägg, där företagen får nätverka. Vi ser jättegärna att man hör av sig för ett besök och det är viktigt för oss att känna näringslivet, säger Eva Kindstrand Ströberg.

Näringslivsstrategen Patric Engqvist har tidigare sagt att kommunen inte har någon ambition om att bli en superklättare ett enskilt år utan att man med idogt arbete vill bli en klättrare på fem års sikt.