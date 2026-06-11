KLART: HON BLIR VEMAB:S NYA VD – GÖR SOM VIMARHEM

Marie Arvidsson har utsetts till ny vd för Vimmerby Energi- och Miljö AB. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby Energi & Miljö AB gör som systerbolaget Vimarhem – väljer en intern lösning som ny vd. Den 1 september tar Marie Arvidsson över styret av bolaget.

Arvidsson har varit tillförordnad vd i ett par månader. Formellt tillträder hon posten på permanent basis den 1 september och efterträder därmed Olle Fogelin.

”Marie har en lång erfarenhet från VEMAB och en djup kännedom om bolagets verksamhet, medarbetare och det samhällsuppdrag bolaget har. Senast kommer hon internt ifrån rollen som Chef för Verksamhetsstöd där hon bland drivit områden som Ekonomi, Upphandling, IT/Säkerhet och Kvalitet”, skriver VEMAB i ett pressmeddelande.

"Ett naturligt val"

Rekryteringsarbetet beskrivs som en ”gedigen process” och Arvidsson har såklart haft konkurrens av andra personer.

– Marie är ett naturligt val för VEMAB i det här skedet. Hon känner organisationen på djupet och har de ledaregenskaper som krävs för att ta bolaget vidare. Vi i styrelsen är trygga med det här beslutet," säger Peter Fjällgård, styrelseordförande.

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"Spelar en viktig roll"

Marie Arvidsson har arbetat i bolaget under många år och är bosatt i Vimmerby.

– Jag är stolt och ödmjuk inför det förtroende styrelsen visar mig. VEMAB spelar en viktig roll för Vimmerby och det är ett uppdrag jag tar på stort allvar. Vi har en duktig organisation och ett gott momentum – nu handlar det om att fortsätta bygga vidare tillsammans, säger hon.

VEMAB ägs av Vimmerby kommun och ansvarar bland annat för el- och fiberdistribution, fjärrvärme, vatten och avlopp samt återvinning i Vimmerby kommun. Bolaget har drygt 55 medarbetare.

Stod mellan två kandidater

Rekryteringsprocessen har genomförts av en extern aktör. För en vecka sedan berättade Fjällgård att två huvudkandidater tagits fram.

– De här två har rekryteringsfirman ansett lämpliga utifrån kravprofil. Vilka andra som har varit aktuella vet vi inte, men det är de här två som bedöms vara lämpligt. Vi hoppas att vi ska bli färdiga inom de närmaste tre till fyra veckorna och kallar sedan till pressträff när det är färdigt, sa Fjällgård då.