Per med i Bondeprogrammet igen – här tycker paren till om nya säsongen

Medlemmarna i husbandet The Jem´s tillsammans med inlånade musiker, där ibland Per Solberg, tvåa från höger. Foto: Privat

När nya säsongen av "Bonde söker fru – andra sommaren" hade premiär syntes Per Solberg i rutan – igen. För tredje året. Foto: Skärmdump TV4

Edvin Emanuelsson och Ellinor Eke-Göransson, samt Per Solberg och Emma Karlsson har fått i uppdrag av Tv4 att spela in när de reagerar på nya "Bonde söker fru – andra sommaren". Foto: Skärmdump

Per Solberg från Ungsberg utanför Vena syns återigen i ”Bonde söker fru – andra sommaren”. Den här gången i en helt ny roll. – Det var roligt att se det från sidan, när man själv varit med om det tidigare och när man inte är mitt i centrum eller i kärlekssökandet, säger Per som även gjort ett helt annat inslag ihop med sina bonde-kompisar.

För tredje gången syns vår lokala tv-bonde Per Solberg i Bonde söker fru-sammanhang.

– Ja, så blev det, säger Per Solberg och skrattar.

De riktiga fantasterna har koll på att Per Solbergs tjej Emma Karlsson är med i Bonde söker frus husband The Jem´s. Sedan kärlek uppstod mellan honom och Emma är också Per med i bandet ibland, exempelvis när de stod på scen i onsdagens premiäravsnitt.

Nytt uppdrag som husband

Där fick man se honom spela fiol på den inledande logfesten.

– Jag ”gled in” och hjälpte Emma och hennes band. De har på nytt fått uppdraget som husband. Både de och TV4 tyckte, att eftersom vi träffat varandra så var det en kul grej att jag var med en sväng.

Så du släpper inte Bondekonceptet?

– Är man med i ”Bonde” får man vara tacksam för marknadsföringen, då får man hjälpa tillbaka. Och det är ju kul att spela, att jag råkar hamna i kameran är som det är, säger han och skrattar på nytt.

Hur kändes det att vara tillbaka i ladan, där allt började i ”Andra sommaren”?

– Det var roligt att se det från sidan, när man själv varit med om det tidigare, och när man inte är mitt i centrum eller i kärlekssökandet. Det är betydligt lugnare när man inte är med om det själv.

Gav inspelningen dig några flashbacks?

– Ja, eftersom man rör sig i exakt samma miljö så kommer man ihåg situationer. ”Där gick vi ner för trappan, där var bordet jag och tjejerna samlades vid och där var bänken jag hade speeddejting”, det var flera sådana saker. Det var roliga minnen som kom fram.

Blir det mer av bonden Solberg i programmet?

– De ville göra en grej kring att Emma och jag träffats, på sätt och vis genom programmet. Så det gjordes någon tagning om det, vi får se om det kommer med.

Ny idé från TV4

Samtidigt har han och Emma tillsammans med ett annat omtyckt Bonde-par, Edvin Emanuelsson och Ellinor Eke-Göransson från Lixerum utanför Lönneberga, fått förmånen att titta på andra säsongen av ”Bonde söker fru – andra sommaren” lite före tv-tittarna. Paren delar med sig av sina reaktionerna i ett videoklipp på Ellinors Youtube-kanal.

– Det är gjort på beställning av TV4, det är deras idé. Några hade gjort det på rätta ”Bonde”, så då ville de på ”Andra sommaren" ha något liknande. Ellinor och jag fick frågan om vi kunde tänka oss att göra det, och då ville vi ha med våra respektive också. På så sätt blir det alla vinklar på det; både bönder, brevskrivare och musiker.