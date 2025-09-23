Bondeparets första år fullt av kärlek – "Skaffat vår första familjemedlem"

Ellinor beskriver gården i Lixerum som ett paradis. Här trivs hon med sin Edvin som firade sin sambos 32-årsdag med lika många rosor. Foto: Privat

Samtidigt som en ny säsong av "Bonde söker fru" inleds firar paret ett år tillsammans. Foto: Privat

Ellinor Eke Göransson och Edvin Emanuelsson, med lilla Knut i famnen, fann kärleken genom tv. Numera lever de ett liv tillsammans på gården i Lixerum. "Det är ett paradis", säger Ellinor. Foto: Privat

En ny säsong av ”Bonde söker fru” startar i morgon. Samtidigt har det gått ett år sedan Edvin Emanuelsson och Ellinor Eke Göransson från Lönnebergatrakten fann kärleken genom tv-programmet. – Vi har precis skaffat vår första lilla familjemedlem, säger paret.

Edvin Emanuelsson och Ellinor Eke Göransson kan se tillbaka på ett bra första år tillsammans.

– Det är nästan på pricken ett år sedan vi valde varandra. Eller vänta förresten, det är exakt idag, säger Ellinor sedan hon tittat upp datumet mer exakt under intervjun.

Skickade hem sista rivalen

Den 22 september förra året gjorde Ellinor sitt slutval i ”Bonde söker fru – Andra sommaren” och skickade hem Edvins sista "rival”. Paret föll i varandras armar inför kamerateamet och framför allt alla tv-tittare, som följt deras äventyr mot kärleken.

– Vi räknar det som vår årsdag sedan jag dejtade bara Edvin – och inte flera andra, säger Ellinor och skrattar.

Hur var den allra första tiden tillsammans, sedan tv-kamerorna slocknat?

– Vi dejtade på ganska intensivt efter Bonde, säger Edvin. Vi hade väldigt mycket tid tillsammans och dessutom var det mer än ett halvår vi fick hålla hårt på hemligheten. Då var vi i väldigt smala kretsar och umgicks inte med så många andra.

Ellinor fortsätter:

– Per Solberg (en av de andra dejtande bönderna, reds anmärkning) var vår enda kompis som fick komma hit, han visste ju redan.

”Det var bara vi”

Den första tiden beskriver paret som väldigt viktig för att deras kärlek skulle växa sig stark.

– Den svetsade samman oss, när det inte var så mycket andra distraktioner. Det var bara vi. Vi lärde känna varandra väldigt väl. Vi hade heller ingen press på oss utifrån, ingen visste ju om någonting. Man kände ett lugn i det också, säger Edvin. Vi kunde dejta i hemlighet, vi behövde inte ta del av vad folk tyckte och tänkte.

73 000 delar deras vardag

Sedan slutvalet den 22 september 2024 har de varit i det närmaste oskiljaktiga.

– Vi har mer eller mindre suttit ihop sedan inspelningen. Jag har börjat vänja mig vid att det är vårt hem, även om det är Edvins gård. Det är ett paradis när man väl kommer fram efter alla grusvägar. Ett fantastiskt ställe. Ett väldigt lyxigt ställe, säger Ellinor som flitigt delar med sig av vardagsbilder på sociala medier. Bland annat till närmare 73 000 följare på Instagram.

Flyttat till paradiset på jorden

Ellinor flyttade till gården i Lixerum utanför Lönneberga i våras. Det är bara i perioder, när hon jobbat med tv-produktioner utomlands som hon varit tvungen att åka hemifrån. För det är gården i Lixerum hon definitivt kallar sitt hem numera.

– Jag är ute och reser mycket som frilansjournalist. Jag är utomlands i perioder för att spela in tv, bland annat Robinson. Men, tillägger hon snart, jag är mer på hemmaplan numera. Jag reser inte lika mycket, det är mer som drar här hemma nu för tiden.

Ny Bondesäsong inleds

I morgon onsdag inleds en ny säsong av Bonde söker fru.

– Det är locket på, vi har inte hört någonting. Vi har dock haft lite kontakt med en av bönderna, men vet inte hur det slutade. Vi hoppas att det löste sig, säger Ellinor och Edvin som är spända på nya säsongen.

Ni kan ju sätta er in i hur de känner nu när programmen börjar sändas?

– O, ja. Förhoppningsvis har någon av dem en partner idag, som de kan sitta och titta på programmen ihop med och tampas med folks åsikter. Vi har full förståelse för att det är lite jobbigt nu.

Hur lever ni idag, ett år efter sista programmet?

– Vi har precis skaffat vår första lilla familjemedlem. Knut, en münsterländer-valp på åtta veckor, så han upptar all vår vakna tid. Och även när vi sover, säger Ellinor och skrattar.

– Det är helt fantastik att ha blivit en liten familj. Jag jobbar hemifrån och lever gårdsliv med kossor och allt vad det innebär. Det har blivit min vardag.

Edvin inflikar:

– Ja, allt rullar på som det ska. Vi har det väldigt bra ihop och vi har mycket som vi pillar med båda två. Det är otroligt roligt att göra det gemensamt. Vi strävar mot samma mål och med samma riktning, bollar idéer och tankar – och känslor. Det är en fin livskamrat jag lever med, säger han kärleksfullt.

Vad är det bästa med Edvin?

– Att han är så fin medmänniska mot alla, helt fantastik både mot mig och alla i min familj. Han har en otrolig värme, är inte så komplicerad och han är en av få män som jag träffat som kan prata om känslor.

Och det bästa med Ellinor?

– Jag kan egentligen säga samma sak, hon är jättefin mot allt och alla. De som såg vår säsong ser hur fin medmänniska hon är mot alla. Redan där behandlade hon alla rättvist. Hon är så snäll, lyssnar och hör. Det bara fortsatte även när kamerorna hade släckts.

"Alla par har sina utmaningar"

Men ingen av dem vill sticka under stol med att allt inte är en dans på rosor.

– Vi behöver inte hymla med att vi stöter på problem på vägen, men vi har en fin relation som gör att vi löser upp de knutarna. Det låter så klyschigt att ”allt är lätt om det är rätt” och att vi bara levt i ett paradis under ett år. Vi har så klart också saker som vi jobbar med och jobbat förbi, säger Ellinor.

– Alla par har sina utmaningar, även om det kan se ut som en saga bara. Vi har också vårt upp och ner. Men, tillägger Edvin, kommunikation löser det mesta har vi ändå kommit fram till.

Hur ser ert liv ut om fem år om ni får önska?

– Då har vi renoverat och fixat en hel del här hemma. Och, det är inte omöjligt att det finns en liten varelse till. Man vill inte jinxa för mycket, men vi trivs väldigt bra med varandra, så det är klart att man drömmer om en liten familj. Men det är inget man kan ta för givet.