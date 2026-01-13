Krogshow i det närmaste slutsåld – "Fortsätter så länge folk lyssnar"

Lifvens går in på sitt 34:e år, därav namnet på nya krogshowen som är i det närmaste slutsåld. Foto: Pressbild

Både en och två slutsålda datum. När Lifvens återkommer med en ny krogshow i Hultsfred släpptes även en extrakväll. – Det är vi tacksamma och ödmjuka för så klart, säger Patric Engqvist, en i bandet.

Bandmedlemmarna har sagt "att de kommer fortsätta spela så länge folk kommer och lyssnar". Så traditionen med krogshow på Hotell Hulingen får en fortsättning. För minst femte året i följd, förmodar Patric Engqvist.

Läggs däremot alla år ihop – ja, då kommer Lifvens upp i hela 34 verksamma år. Där av namnet ”Lifvens Krogshow – 34:an".

Alla åren till trots, intresset är fortsatt stort för kultbandet, vars krogshow har premiär den 6 februari.

– Vi hade tänkt att det räcker nog med två kvällar under en helg, men det var lite tryck så vi släppte ett datum till den 13 februari, och där finns det bara några ströplatser. Så det är i stort sett slutsålt, det är jättekul.

Kan det komma att betyda även ett fjärde datum?

– Nej, det tror jag inte. Jag tror vi stannar där, annars finns det alltid en risk för att det inte blir så många. Så det är väl bättre att det finns ett sug kvar, så kan man åka och ses någon annanstans.

Vad kan publiken förvänta sig?

– Det blir det vi brukar spela, och så hittar vi alltid på lite nya grejer. ”Kenna” har säkert någon ny låt vi ska testa, och lite andra grejer. Men jag tror att folk vill ha det de är vana vid, plus att de vet att vi försöker ändra oss lite – men inte för mycket. Jag tror det är en framgångsfaktor att man vet vad man får, men att det alltid blir lite nya vinklingar och lite nyheter.

”Vore otroligt tråkigt”

I synnerhet när det gäller Lifvens är det definitivt så att det är de gamla, välkända låtarna som får igång publiken som mest.

– Ja, så är det, och det vore ju otroligt tråkigt att köra 18 nya låtar som ingen känner igen, säger Patric Engqvist, som ser fram emot några stycken fasta, återkommande spelningar även det här året. Som Spakarp i början på sommaren och han tror att det med stor sannolikhet blir en upprepning av förra årets spelning i Folkets Park.