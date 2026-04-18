Hyllar kultband 35 år efter festivalen – "Fick ett jäkla revival"

Patric Engqvist och Åke Hammarskjöld fortsätter sitt samarbete. I maj arrangerar de en Partykväll, med fokus på Sven-Ingvars musikskatt. – De var inte Sveriges hetaste band när de klev upp på Hultsfredsfestivalen 1991, men fick en sådan jäkla revival efter det, säger Engqvist.

Hammarskjöld och Engqvist har gjort ett antal konserter tillsammans, flera av dem i kyrkor. Bland annat en för Rotary i Vimmerby kyrka, men också en egen i Tuna.

– Vi har känt varandra i många, många år, men det är först de senaste åren vi har gjort saker och ting mer "på riktigt”, om man säger så, säger Patric Engqvist.

Fortsätter sitt koncept

Nu fortsätter de sitt koncept genom att arrangera en Partykväll på Hotell Hulingen den 8 maj. Tillsammans med ett "husband”, bestående av Bert Olausson, Tommy Eklund, Anders Nilsson och den nya bekantskapen John Holmqvist, kommer man hylla Sven-Ingvars i huvudsak, men också en del andra svenska favoriter utlovas.

– Jag pratade med Putte Svensson Sahlin och det visade sig vara 35 år sedan de spelade på Hultsfredsfestivalen, så vi tänkte att det vore kul att hitta på något med anledning av det. Vi har gjort en Sven-Ingvarskväll tidigare på Hulingen, så vi hade grunden. Resultatet blev "Partykväll med Hammarskjöld & Engqvist – En hyllningskväll för Sven-Ingvars", säger Patric som får en liten försmak för egen del, genom att han ska se bandet i Jönköping den 10 april.

Vad gör Sven-Ingvars värda att hylla?

– Det är ett band som funnits länge och jag gillar deras sätt att överleva. De var inte Sveriges hetaste band när de klev upp på Hultsfredsfestivalen 1991, men fick en sådan jäkla revival efter det, tycker jag. De gjorde långa, långa krogshower på Rondo i Stockholm och det är ju andra artister som skrivit musik till dem. Som Niklas Strömstedt som skrev ”Byns enda blondin”, så jag tycker de var smarta som allierade sig med musiker och nu när Oscar (Sven-Erik Magnussons son, reds anmärkning) tagit över skriver de helt ny musik. De har en stark överlevnadsgrad, säger Patric Engqvist som kommer på en stark anledning till, inte att förglömma:

– Det är väldigt få människor som absolut inte gilla Sven-Ingvars, utan det är väldigt, väldigt många som tycker om dem. Kanske för deras värmländska ton och deras texter. Det är folkligt och igenkännande, folk blir varma och glada av det. Jag gillar dem jättemycket, kanske för att jag är ihop med en värmländska, tillägger han och skrattar.