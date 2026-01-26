"Mästerkocken"-Lucas gör gästspel på restaurang i trakten

Lucas Eriksson gästspelar på Filmbyn Småland i Mariannelund i slutet av februari. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos/Pressbild

Lucas Eriksson charmade svenska folket med sin medverkan i TV4-programmet ”Sveriges Mästerkock". Han har därefter dykt upp på flera olika ställen och besöker Filmbyn Småland i Mariannelund i slutet av februari.

Lucas Eriksson från Gullringen imponerade på juryn i ”Sveriges Mästerkock” med sina vilträtter och blev en tittarfavorit med sin personlighet när programmet tv-sändes i början av 2024.

Det har efter tv-framträdandet blivit besök på flera företag och restauranger, både lokalt och nationellt, och ytterligare ett står för dörren.

”Mästerkocken”-deltagaren kommer till Filmbyn Småland i Mariannelund för att laga en trerättersmeny med fokus på vilt den 28 februari. Det blir rätter med älg och hjort samt lingon och blåbär på Filmbyn.

”Vi är så tacksamma för samarbetet med Lucas Eriksson och hoppas på att det ger mersmak så att vi kan ordna fler glada matkvällar med musik framöver” säger Filmbyns verksamhetschef Ingela Nilsson Nachtweij i ett pressmeddelande.

Roy Ekeberg från Silverdalen underhåller och håller i ett musikquiz för gästerna under kvällen.

Filmbyn gör denna satsning på mat och musik i samarbete med Filmbyn ideell förening, Studieförbundet Vuxenskolan och Eksjö kommun.