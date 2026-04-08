Köpte sin första gitarr på postorder – nu firar Johan 30 år som musiker

Johan Sigvardsson är numera heltidsmusiker och ofta är också hans fru Gunilla med. Foto: Privat

Johan Sigvardsson har sjungit i 30 år, det firar han med en jubileumskonsert på barndomsorten Målilla. Foto: Privat

Johan Sigvardsson, ursprungligen från Målilla, har sjungit i 30 år. Han köpte sin första gitarr på portorder och idag har han förmånen att få jobba heltid med det han gillar allra mest – musik. – I vår familj och släkt har det alltid varit väldigt naturligt med sång och musik, säger han.

Johan Sigvardsson från Vimmerby är aktuell med en jubileumskonsert. Lördagen den 25 april firar han att han sjungit i 30 år med en Elviskonsert i Målilla kyrka.

– Det var naturligt att välja Målilla eftersom det är födelseorten. Så jag känner lite extra för Målilla, jag har sjungit mycket där, många uppskattar musiken och jag känner även många där, motiverar han valet av ort för sin jubileumskonsert.

"Naturligt att sjunga och spela musik"

Musiken har alltid varit en central och viktig del i Johans liv.

– I vår familj och släkt har det alltid varit väldigt naturligt med sång och musik. Både farmor, farfar och pappa spelade instrument. Själv köpte jag min första gitarr på postorder 1995. Det var kanske inte den bästa jag haft, men det blev att jag började spela och sjunga. Premiärlåten jag skrev sjöng jag inför en ganska stor publik, och efter det har det varit naturligt att sjunga och spela musik.

Så efter högstadiet i Virserum sökte sig Johan Sigvardsson till musikutbildningen i Oskarshamn, med sång och gitarr som huvudinstrument.

– Efter det kom jag ut och sjöng lite överallt; i kyrkor, hos föreningar, på äldreboenden och i hembygdsgårdar. Jag kunde bygga upp en stabil bas med mycket spelningar.

Heltidsmusiker idag

Sedan 13 år tillbaka jobbar Johan Sigvardsson heltid med musik. Ofta är även hans fru Gunilla med. Hon kom in i bilden för 20 år sedan.

– Vi reser runt och spelar i både Sverige, Finland och Norge. Vi fick vara med i ett tv-program i Norge, det mottogs väldigt positivt, så de senaste åren har vi jobbat jättemycket där. Vi turnerar i upp till fem veckor, från södra spetsen av Norge till Trondheim.

Hur vill du summera de här åren?

– Det är fantastiskt att få göra det man brinner för och gillar allra mest. Jag har jobbat med annat också, men det här är underbart. Jag har förmånen att få träffa många människor, får sprida glädje och positivitet. Man ser att de i publike är tacksamma och vi får också mycket positiva kommentarer tillbaka från folk. Det ger oss väldigt mycket, att musiken och sångerna betyder mycket för människor, säger Johan som så här långt gett ut 24 CD genom åren, samtidigt som han finns på Spotify och Youtube, där lyssningarna ökar hela tiden.

Valet föll på en ren Elviskonsert

Nu när Johan Sigvardsson firar sitt jubileum blir det som sagt en ren Elviskonsert, där han kommer blanda allt från gospel till profana låtar.

– Jag har blivit känd för att sjunga mycket Elvis Presley, det är många som gillar det och jag gillar att sjunga det. Under konserten blir det en blandning av det bästa med Elvis.

Vilken är din egen favoritlåt?

– Det finns många jag gillar att sjunga, bland annat How Great Thou Art och Suspicious Minds som kommer vara med under konserten.

Under konserten medverkar också Lönneberga och Vena kyrkokörer under ledning av kantor Jeanette Frode, ett liveband med piano, bas, gitarr och trummor.

– 30 år känns värt att fira, kommenterar han och fortsätter:

– Jag har gjort en sådan här konsert tidigare i Lönneberga, Vena och i Västervik fyllde jag hela Nikolai kyrka, det var en stor upplevelse.

Hur känns det nu, inför konserten i Målilla?

– Det känns jättebra, jag är laddad. Jag hoppas verkligen att det ska bli en fin konsert och det är alltid kul när det händer saker. Det är viktigt att det händer saker i bygderna och inte stannar av. Kultur, musik och sport bygger något för folket.