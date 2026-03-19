GER DIREKTIV OM FLER SPARÅTGÄRDER I HULTSFRED

Hultsfreds kommuns ekonomi befinner sig i kris. Nu ska även kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och byggnadsförvaltningen skärskådas. – Jag är absolut öppen för att omfördela pengar till skolan och vården, säger ordföranden i KS, Mikael Karlsson (C).

På kort tid har kommunens ekonomi hamnat i en mycket svår situation. Allra mest tydligt har det drabbat barn- och utbildningsförvaltningen där stora besparingar nu genomförs i bland grundskolan. Även socialnämnden kommer att behöva spara många miljoner.

Kommunstyrelsen tar nu ytterligare ett steg och har beställt en översyn av de två andra förvaltningarna, kommunstyrelsens och miljö- och byggnad. Den senare delar Hultsfred med Vimmerby kommun.

– Vi behöver just nu göra en översyn över hela vår ekonomi och vi har tidigare ställt krav på BUN och SOC, det var nummer ett som vi började med. Nu vill vi också tydligt visa att vi gör en översyn av övriga verksamheter även om de har budget i balans idag. Alla ska dra sitt strå till stacken och på ett par års sikt ska vi kunna välja vad vi ska göra med våra pengar. Vi ska kunna gasa lite inom en snar framtid, kanske om ett eller två år, säger kommunalrådet Mikael Karlsson.

"Skolan är en väldigt viktig del"

Uppdraget ges till kommundirektör Lars-Erik Rönnlund som ska återkoppla med förslag under året. Därefter kommer den politiska processen in i bilden på nytt.

– Vi vill fokusera på skola och vården och då vill vi ge oss möjlighet att styra över hela vår budget så vi kan välja vad vi vill använda våra pengar till. Vi har viktiga saker inom KS-förvaltningen också, men skolan är en väldigt viktig del för oss.

Hur ser direktivet ut konkret?

– Man ska se över detta och återkomma med förslag när det gäller personalöversyn och verksamhetsöversyn. Är det saker vi kan göra mindre eller inte behöver göra alls? Det är bra att göra en översyn och vi har en viss utmaning just nu.

Är det något område som du siktat in dig på?

– Jag vill inte föregå koncernledningens arbete, vi har gett dem i uppdrag att se var man kan spara några kronor.

"Ett sätt att ta ansvar"

Summan som man hoppas kunna spara översynen är okänd.

– Vi har gjort ett tillskott till grundskolan på 12 miljoner, de pengarna ska först och främst dras in. Jag hoppas vi kan göra några mer bra saker utan att det drabbar våra invånare på ett dåligt sätt. Vi kommer synliggöra vad vi ska göra med vår totala budget på runt 1,4 miljarder där BUN och SOC står för 900 miljoner. Det är de här andra 500 som vi tittar över nu. Jag är absolut öppen för att omfördela, men vi får titta på till vad.

Är din bild att det borde gå att spara pengar?

– Min bild är ingen, men vi har inte gjort en översyn på ett antal år och det behöver vi alla göra ibland. Det är ett sätt att ta ansvar för våra kommuninvånare och våra skattepengar. Vi vill använda dem så bra som möjligt.

Borde den här översynen gjorts tidigare?

– Jag vill inte kommentera det, utan nu gör vi det, vi är här och nu och tar det därifrån.

Räddningstjänsten undantas besparingsåtgärder i det här skedet.