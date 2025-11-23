Ex-politikerns ilska mot kommunen: ”Borde bli mer ödmjuka i tonen”

Ett avloppsärende har gjort Tommy Rälg upprörd, nu vill han försöka få till en ändring. Foto: Lotta Madestam

Tidigare fullmäktigeledamoten Tommy Rälg har ilsknat till på Miljö- och byggnadsförvaltningen efter ett privat avloppsärende, som han förmodar att långt många fler kommuninvånare än han har drabbats av på samma sätt. – Jag vill försöka få till en förändring, och att tjänstemännen blir ödmjukare i tonen, säger han.

Tommy Rälg och hans fru Ingela äger ett fritidshus vid sjön Linden i Lönneberga sedan 13 år tillbaka.

– Både vatten och avlopp har fungerat klanderfritt under de åren vi varit ägare, säger Tommy Rälg som har en sluten avloppstank, installerad samtidigt som huset byggdes 1979.

Så paret blev inte så lite förvånade när man tidigare i år fick ett brev från Miljö- och byggnadsförvaltningen, i vilket det framgick att man gjort en inventering av avloppet.

– I brevet var en ”Inventeringsblankett för små/enskilda avlopp” bifogad. Vi fyllde i blanketten och skrev också att vi var nöjda med vår slutna tank som fungerat klanderfritt. Tanken töms via kommunen en gång per år till fastställt pris och innehållet blir bränsle till gasolbussarna, berättar Tommy Rälg, som hänvisar till att en sådan tank är godkänd i många andra delar av Sverige.

Avgift för handläggningen

Förvåningen byttes mot ilska när svaret kom och han insåg att förvaltningen tagit ut en avgift på 1 077 kronor för handläggning av ärendet.

– Väldigt magstarkt. Jag svarade bara på en fråga de ställde och skrev att det fungerade bra. Då fick jag en avgift på drygt tusen kronor bara för att de skickade ett brev med vändande post.

– Det kommunicerades inte i tidigare brev, utan togs ut i efterhand, efter att de begärde ett skriftligt svar från oss. De hänvisar till ett beslut i fullmäktige, så egentligen är jag medskyldig som tidigare ledamot, men jag tror ingen i fullmäktige är medveten om hur det går till. Jag har svårt att tro att intentionen var att ta ut en avgift utan att kommunicera den, säger Tommy Rälg som vill försöka få till en ändring genom att belysa saken. För han inser att det är många fler kommuninvånare som drabbas på samma sätt.

Annons:

Överväger ett förbud

Nu tvingas paret konstatera att Miljö- och byggnadsnämnden underkänt avloppet, och överväger att förbjuda utsläpp till befintlig avloppsanläggning.

”Inget tillstånd hittades i kommunala arkivet. Den allvarligaste bristen är att avloppsanläggningen saknar tillstånd”, skriver man.

– De påstår att det inte finns något beslut på den slutna tanken jag har. Den sattes dit för 45 år sedan och vi har heller inte fått någon fråga från förvaltningen under de 13 år vi ägt byggnaden som står på ofri grund så vi arrenderar byggnaden. Helt plötsligt har det här dykt upp hos dem, säger Tommy Rälg som nu måste göra en ansökan om enskilt avlopp till en kostnad av 8 500 kronor och den totala kostnaden med installation av trekammarbrunn landar på cirka 100 000 kronor, uppger han.

– Det är inte roligt att punga ut med det, när man vet att man har en fullständigt bra renanläggning redan. Eftersom förvaltningen heller inte hört av sig på 45 år kan man tycka att de borde vara tillmötesgående och bjuda på handläggnings- och ansökningsavgift. I synnerhet då de inte skött den tillsyn och dokumentation man ska förvänta sig.

Vad önskar du det här ska mynna ut i?

– Jag har föreslagit en reducerad avgift, men det misstänker jag att jag inte kommer få. Och jag har en hel del synpunkter på miljöärendena, där tycker jag att de borde bli mer rådgivande. Jag tycker också att det vore trevligt om de ringde och sa ”vi tänker göra det här, och så är situationen”. Det borde skötas mun till mun och inte bara skickas ut ett brev. Som privatpersoner dessutom har svårt att förstå. Vet de om att det är många som berörs kunde de ha ett informationsmöte och meddela att de arbetar med frågan.

Tycker inte om tonen

Tommy Rälg tycker heller inte om den ton som används.

– Tjänstemännen borde vara mer professionella i sina beslut och framför allt förmedla besluten på ett vettigt och mer ödmjukt sätt. Nu fick jag bara ett brev att jag är förbjuden att använda min slutna tank om ett år. Punkt slut. Det borde de förmedlat mer ödmjukt. Nu är jag inte fullmäktigeledamot längre, annars hade jag skrivit en motion i det här.

Som tidigare kommunpolitiker, skäms du över det sätt invånarna behandlas av Hultsfreds kommun?

– Vet inte om skäms är rätt ord, men ja – jag är besviken på kommunen, eller rättare sagt miljö- och byggs hantering.

Här kan du läsa miljö- och byggnadschefen Elisabeth Karlssons svar på kritiken.