Förvaltningen överkörd – gymmet får vara kvar i fem år till

Det tidsbegränsade bygglovet för gymmet och padelhallen vid järnvägen i Vimmerby förlängs i fem år. Politikerna i nämnden valde att köra över förvaltningen.

I flera år har Vimmerby Fitness & Hälsa huserat i en byggnad vid järnvägen i Vimmerby. Det första beslutet om tillfälligt bygglov fattades 2021 och innebar att gym och padelhall fick byggas i en industrilokal på fastigheten Gjutaren 3. Åtgärden strider mot gällande detaljplan för området.

Ägarens ansökan om en förlängning av det tillfälliga bygglovet har nu hanterats av miljö- och byggnadsnämnden som valde att gå på ägarens linje. Det innebär att verksamheten i lokalen är tillåten i ytterligare fem år.

Trafikverket kritiskt

Trafikverket har haft synpunkter på åtgärden i sitt remissvar och myndigheten var också kritisk att man inte tillfrågades vid beslutet 2021. I sitt svar lyfter myndigheten risker kopplade till transporter med farligt gods och att det ska tas i beaktande när det gäller exploateringar inom 150 meter från järnvägen. Man tycker också att åtgärden inte är av tillfällig karaktär och förordar en permanent lösning på situationen.

Sökande har menat att ett stort antal verksamheter skulle behöva flytta om rekommendationen om inga exploateringar inom 150 meter från järnvägen skulle upprätthållas.

Förvaltningen har tittat på ärendet och anser att åtgärden inte är av tillfällig karaktär, men politikerna i nämnden valde att göra en annan bedömning på den punkten. Verksamheten får därmed vara kvar i lokalen till åtminstone 2030.