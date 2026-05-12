Osäker prognos – så ser nämndens ekonomi ut

Lars Sandberg (C) känner sig inte orolig efter budgetuppföljningen. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Budgetuppföljningen efter mars månad visar att barn- och utbildningsnämnden är på väg mot underskott.

Tre månader in på året visar budgetuppföljningen nämligen -1,5 miljoner kronor.

– Det är väldigt osäkert så här långt och man ska inte dra några växlar av det här minuset. Det är tidigt på året och det kan ändra sig, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Förskolan, vuxenutbildningen och Campus går minus.

– Vissa går plus, exempelvis nämnden centralt, men det jag får till mig är att det är väldigt osäkert så här tidigt. Det kan ha ändrat sig redan till apriluppföljningen.

I maj kommer en större ekonomisk uppföljning.

– Den går vidare till kommunstyrelsen och är det minus då så skickar vi med en handlingsplan.

Känner du någon oro?

– Nej, jag känner ingen oro. Det gör jag inte.