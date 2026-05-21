Efter dyster prognos – generella sparkrav och återhållsamhet

Generella sparkrav och återhållsamhet blir det framöver eftersom BUN är på väg mot underskott. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Simon Henriksson

Tre månader in på året var det -1,5 miljoner kronor. Nu ser det ut att bli -2,3 miljoner kronor. Det här gör att barn- och utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan.

Om nämnderna är på väg mot underskott ska en handlingsplan skickas med till kommunstyrelsen. Nu i maj kom den första större ekonomiska uppföljningen för barn- och utbildningsnämnden.

Den pekar på -2,3 miljoner kronor och det är 800 000 kronor värre än efter tre månader.

– Främst är det anpassad gymnasieskola som ligger till grund för minuset i prognosen. Det låter kanske mycket, men 2,3 miljoner är en halv procent av vår budget. Men är det minus ska vi inkomma med en handlingsplan, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

I korthet innebär handlingsplanen att förvaltningen får i uppdrag att titta på generella sparåtgärder inom förvaltningen, förskolan, förskoleklass, fritidshem, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

– Förvaltningen ska nu löpande följa upp åtgärdernas ekonomiska effekt och återrapportera till nämnden under 2026.

Ska prioritera kärnuppdraget

Den generella sparkraven är uppdelade i tre punkter och handlar om att verksamheten ska genomföra återhållsamma åtgärder, effektivisera inom organisationen och resursanvändningen.

– Det handlar om kostnadsbegränsade åtgärder och att prioritera kärnuppdraget.

Vad innebär det i sammanhanget att prioritera kärnuppdraget?

– Det är återhållsamhet det handlar om. Man ska spara där man kan utan att det påverkar kärnverksamheten. Det handlar om effektiviseringar och återhållsamhet, och att bidra till en ekonomi i balans. Barn och elevers rätt till trygghet och utbildning av god kvalitet ska särskilt beaktas.

"Goda möjligheter att hitta rätt"

Lars Sandberg (C) känner sig ännu inte särskilt orolig.

– Vår controller tror att det kommer gå att rätta till det här och vi gör det här för att vi är skyldiga att ha en åtgärdsplan. Det handlar om att hamna i balans och vi strävar efter ett nollresultat. Det är få större saker man kan göra som har effekt redan i år och det här tror vi på och därför gör vi det.

Vad kan du ge för exempel på återhållsamhet inom de här områdena?

– Finns det möjlighet till effektivisering ska vi göra det. Vad det innebär kan jag inte säga så, det beror på vilka saker som dyker upp. Det skulle kunna handla om att avvakta med någon utbildningsinsats, men det viktiga är det inte påverkar kärnuppdraget. Barn och elever ska få den utbildning de ska ha.

Vad känner du inför resten av året?

– Det här är en halv procent av budgeten och vi tror att vi har goda möjligheter att hitta rätt. Det behöver inte svänga så mycket för att få en effekt på en till två miljoner fram och tillbaka. Vi tror att det kommer fungera.