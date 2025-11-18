Kärleken tog oväntad omväg – tv-inspelningen avgörande trots allt

Bandet The Jem´s, med frontmedlemmarna Therese, Emma och Jocke har tagit sig till Sverigefinal i P4 Nästa Stjärna. Det var sedan de bett Per Solberg medverka på fiol som kärlek uppstod mellan honom och Emma. Foto: Privat

Emma och hennes band spelade på logdansen i första avsnittet av Bonde söker fru – Andra sommaren. "Där och då var det ju annat som var på gång", berättar Per Solberg som senare blev kär i Emma. Foto: Skärmdump/TV4

Per Solberg fann kärleken genom Bonde söker fru-inspelningen trots allt. Idag är han ihop med Emma, som har en lite annan koppling till programmet. Foto: Privat

Tv-inspelningen av ”Bonde söker fru – Andra sommaren” ledde till kärlek för skogsbonden Per Solberg trots allt. Kärleken tog bara en oväntad omväg…

Efter två försök att hitta kärleken i tv kan Per Solberg från Ungsberg utanför Vena avslöja att han är kär.

Faktiskt fann han kärleken indirekt tack vare tv-inspelningen av Bonde söker fru – Andra sommaren. Där, mitt bland tv-kameror, bönder och brevskrivare, nervositet och förväntningar, fanns 38-åriga Emma från Nyköping som fångat hans hjärta.

– Grejen var den att det var hon och hennes band The Jem´s som spelade på logfesten när vi spelade in Bonde, men där och då var det ju annat som var på gång, berättar Per Solberg.

”Jag fick ett intresse”

Under säsongen fick vi se Per Solberg skicka hem sina brevskrivare, bland annat Victoria Gustafsson från Vimmerby, i förtid för att det inte kändes rätt. Idag kan han säga att han inte hittade vad han sökte – men ändå gjorde det.

– Emma hörde av sig efteråt för att bandet ville ha fiol till en låt. Vi snackade lite då, jammade hela gänget någon gång och sedan blev jag lite småintresserad. Jag var singel och hon hade precis avslutat en relation, så jag fick ett intresse och försökte hålla kontakten sedan vi sågs förra hösten. I våras bestämde vi att prova och ge det en chans.

Så man kan säga att du fann kärleken under tv-inspelningen i alla fall, även att du inte visste det då?

– Ja, så är det ju. Det är en liten kantboll det här, säger han och skrattar.

Emma gick via fiolen

Man skulle kunna säga att Emma var ute efter Pers fiol. Några andra intentioner fanns det inte där och då, tror han.

– Utan det var att vi märkte att det var trevligt att prata, vi kom bra överens, och tyckte och tänkte lite samma. Nu ses vi om helgerna och ibland mitt i veckorna, för att få någon kväll ihop. Det blir ändå skapligt för att vara så långt bort.

Vad säger du om att ha gett det två försök att hitta kärleken via tv och så hittar du den så här?

– Här får man lite mer tid för reflektion. I tv går allt väldigt fort, här har vi träffats på vanligt vis och det blir lugnare på något sätt. Man hinner grunna på vad det är man behöver få reda på, och vad som är viktigt.

Du säger att Emma charmat dig rejält, vad är det bästa med henne?

– Hon är väldigt snäll och väldigt omtänksam. Vi är nog ganska lika där, vi bryr oss om varandra. Först och främst var det väl att man hittade ett gemensamt intresse i musiken, sedan är vi olika på många plan också. Det tycker jag är bra, vi kompletterar varandra.

Tror du att du hade fallit för henne om hon sökt till Bonde söker fru?

– Jag vet inte om hon hade vågat söka, säger han och skrattar igen. Däremot vet jag att hon kollat på typ alla säsonger, så hon hade sett mig förra gången och visste mer om mig än jag om henne.

Tanken är att flytta ihop på gården

För tillfället är Per och Emma särbo, men deras gemensamma tanke är att flytta ihop på gården utanför Vena.

– Till skillnad från flera stycken som var med i programmet har hon tänkt och är inställd på att det blir hon som får flytta om vi ska bli sambo. Men hon har ett par barn, så de måste vi ha i beaktning när vi pratar om hur och när vi kan bli sambos. Det är det vi skulle vilja få ihop och strävar efter när vi ser framåt.

Bandet är i riksfinal

Emmas band The Jem´s har tagit sig till Sverigefinalen av P4 Nästa Stjärna med just låten Dancing till I´m over you, på vilken Per spelar fiol.

– I finalen kör de med husband, men de ville att jag skulle vara med i alla fall, säger Per Solberg.

Röstningen pågår för fullt och avslutas först på fredag. Vinner de väntar ett framträdande i Musikhjälpen.

– Då kanske ni får se detta gäng och den här skogsnissen i TV igen, även om jag svurit för mig själv att aldrig sätta min fot där igen. Musikhjälpen är dock undantaget.