Programledarens grattis till paret – ”Så härliga kärleksnyheter”

”En fullkomligt underbar historia om hur medverkan i Andra sommaren gav honom sitt livs stora kärlek på ett mycket oväntat vis”, skriver Linda Lindorff om hur Per Solberg fann kärleken i Emma. Foton: Privat/TV4

Linda Lindorff, programledare i ”Bonde söker fru” sällar sig till de som önskar Per Solberg och Emma grattis till kärleken. ”Jag är så lycklig för er skull”, skriver hon.

I går kunde vår tidning berätta att Per Solberg, skogsbonde från Ungnsberg utanför Vena hittat kärleken tack vare tv-inspelningen av Bonde söker fru – Andra sommaren. Den tog bara en lite oväntad omväg.

Under logfesten i de första tv-programmen stod Emma och hennes band på scen, och när de sedan ville ha fiolspel på en av sina låtar kontaktades Per Solberg, som uppträder med sin fiol lite varstans i våra trakter.

– Det är en liten kantboll det här, sa han till vår tidning i går, när han berättade om sin kärlek.

”En fullkomligt underbar historia”

Under onsdagen gick Linda Lindorff ut på sociala medier med, som hon skriver, lite härliga kärleksnyheter.

”En fullkomligt underbar historia om hur medverkan i Andra sommaren gav honom sitt livs stora kärlek på ett mycket oväntat vis”, skriver hon och berättar just om hur Emmas band stod på scen under logdansen.

”Inte hade man då kunnat ana att en av våra bönder nu funnit kärleken i en av bandets medlemmar, fortsätter Linda, som säger sig vara oerhört glad för just den här kärlekshistorien.

”Alla förtjänar kärlek, och det är alltid fantastiskt men ibland känns det lite extra härligt när någon får hitta rätt och här känns det verkligen så”.

Hon lovar också att en hälsning ska komma på Bonde söker fru snart.

Per Solberg får också många grattis på vår tidnings sociala medier där Per och Emma önskas lycka till i framtiden.