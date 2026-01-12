Efter succéåret: Nu ska Storebro IF:s stjärna möta proffsen – "Känns häftigt"

Tvåa i nationella touren, trea efter särspel i amatör-SM och en kraftigt stigande rating summerar ett lyckat 2025 för Ida Kennmark. I år tar talangen klivet upp i proffstouren i discgolf. – Det har varit helt fantastiskt och framgångarna har gjort att jag känner att jag kan satsa på det här. Det känns häftigt, säger 20-åringen som tävlar för Storebro IF.

Ida Kennmark har tagit stora steg framåt som discgolf-spelare det senaste året. När hon ställde upp i alla fyra deltävlingar i nationella touren för första gången slutade hon tvåa totalt – och av bara farten knep hon tredjeplatsen i amatör-SM.

– Bästa minnet? Oj, det är svårt att säga… Allt har varit så himla kul. Det som kändes mest var tredjeplatsen, särskilt med tanke på att det var en så stor tävling. Men det har hänt så mycket som jag inte trodde på förhand. Det har gått jättebra och jag har höjt min rating högre än vad jag hade kunnat förvänta mig, säger 20-åringen.

"Försöka lära mig så mycket jag kan"

Efter att ha tävlat på amatörtouren tar Ida Kennmark klivet upp i proffstouren under 2026. Det är samma banor man spelar på – men med betydligt tuffare motstånd.

– Jag har ofta varit på pallen tidigare och märkt att jag är lite prestationsdriven, jag vill vinna. Nu kommer jag inte att kunna vinna om jag inte presterar på den allra högsta nivån och målet är därför bara att ha kul och prestera utifrån hur bra jag kan. Jag ska försöka lära mig så mycket jag bara kan av tjejerna som spelar i Pro just nu, säger hon.

Snön och kylan har gjort att discgolf-träningen just nu ligger lite på is, men Kennmark hoppas kunna komma igång så snart det blir mildare väder.

– Att spela när det är så här kallt är inte kul så hittills har jag mest styrketränat. Så fort snön smälter bort lite ska jag börja träna puttar varje dag.

SM i Luleå lockar

Exakt hur Ida Kennmark kommer lägga upp säsongen är fortfarande lite oklart då Pro-touren innebär längre resor och högre kostnader.

– Tanken är att tävla så mycket jag kan, det är svinkul att komma ut på de större tävlingarna. Men vi får se lite, det blir dyrare med boende och så vidare. Jag ska kanske spela SM i Luleå men det är inte heller helt säkert. Om det går bra och vi känner för det så åker vi upp men om året börjar skit får man väl se över planeringen lite, säger hon.

”Vi” är Ida och pappa Gerry. Hon lyfter också fram discgolf-entusiasterna Martin och Christer som Kennmarks träffade på banan för några år sedan.

– Vi har blivit som bästa vänner. Jag och pappa brukar säga att Martin är som vår bror och de är jätteintresserade av hur det går för mig och stöttar mig. Utan dem hade det här inte varit så roligt som det är, säger Ida Kennmark.