Avspark 2026: Wickström vill forma ett spelande Storebro IF: ”Något vi har saknat”

Nytt spelsystem, högre press och större bollinnehav. Nya huvudtränaren Jimmi Wickström har planen klar för Storebro IF. – Vi vill bygga upp ett eget spel, säger han.

Mångårige skyttekungen Jimmi Wickström var assisterande tränare till Fredrik Kindstrand Ströberg i Storebro IF under den gångna säsongen. Ett år där Storebro inte levde upp till förväntningarna och slutade sjua på bara 15 inspelade poäng.

Till årets säsong har klubben dessutom tappat målkungen Linus Hemmingsson till Vimmerby IF. Anfallaren som pangade in 14 mål förra säsongen och vann interna målligan överlägset. Tvåan Robin Paulsson gjorde fem.

– Vi har varit väldigt beroende av Linus, inte minst målmässigt. Det är en spelare som vi inte kan ersätta rakt av. Nu behöver vi istället jobba mer som ett lag och ha fler som gör målen, säger Jimmi Wickström.

"Vill ha mer bollinnehav"

45-åringen har tagit steget upp till huvudtränare och ser fram emot att sätta sin prägel på laget. Ett mer spelande och bolltryggt Storebro är planen.

– Vi har börjat spela 4-3-3 med högre press och vill försöka bygga upp ett eget spel. Det är något som jag tycker att vi har saknat lite tidigare. Vi vill ha mer bollinnehav och kunna bygga upp spel bakifrån och det är något vi verkligen har utvecklats i så här långt. Vi har våra spelsätt som vi har spelat in och tycker att det har fungerat på matcherna hittills.

Storebro tog en meriterande 3-1-seger mot division fem-laget Södra Vi IF i slutet av försäsongen, men resultaten är ingenting som Jimmi Wickström lägger så stor vikt vid.

– I träningsmatcherna tittar jag mest på det spelmässiga och jag tycker att det var en så där insats från vår sida mot Södra Vi även om vi vann. Vi kan utvecklas ännu mer.

Går åt rätt håll

Wickström tycker att utvecklingen har gått åt rätt håll under försäsongen, både spelmässigt och när det gäller närvaron på träningarna.

– Vi har varit lite få men det har blivit bättre och bättre. Jag gillar det jag har sett hittills och att vi vågar göra det vi har pratat om. En grund är att vi trivs tillsammans och har roligt, då brukar resultaten komma också.

Vad blir det viktigaste för en lyckad säsong?

– Som de flesta lagen på den här nivån: att få en kontinuitet på träningarna och i startelvan. Att vi tror på det vi gör och att vi gör det vi säger att vi ska göra.