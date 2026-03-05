Moa, 12, fixade Faggemåla BTK:s första SM-guld någonsin: "Det är stort"

Tolvåriga bordtennistalangen Moa Segerström vann guld i mixdubbel när mini-SM avgjordes i Kosta. Faggemåla BTK:s första SM-guld någonsin. – Det är stort för oss som är en väldigt liten förening. Moa spelade jättebra och hon och Filip (Arosell) kompletterade varandra på ett bra sätt, säger pappa Andreas Svensson.

Moa Segerström är rankad som en av Sveriges bästa spelare i sin åldersklass och ihop med spelpartnern Filip Arosell, Lidingö BTK, var de förstarankade i mixdubbeln i mini-SM. Efter en jämn åttondelsfinal när duon lyckades vända ett 5-9-underläge till seger 16-14 gick de hela vägen och vann SM-guld.

– Sett till rankingen var det ingen skräll direkt men det var första gången som Moa och Filip spelade tillsammans. De gjorde det jättebra, kompletterade varandra och var det par som peppade varandra bäst genom hela turneringen. Väldigt positiva hela tiden och när de vann maratonsetet kände jag att vi har alla möjligheter att vinna, säger Moas pappa Andreas Svensson.

"Glad och lättad"

Under mini-SM tävlades det även i lag och singel där Moa också nådde framskjutna placeringar. Tillsammans med Nils Selander från Växjö slutade de sjua av omkring 50 lag och i singeln blev Moa Segerström delad nia.

– Moa är rankad bland de 16 bästa i Sverige och slutar bland de 16 bästa vilket är roligt. Det är väldigt jämnt i toppen och många av tjejerna kan vinna mot varandra.

Guldet var Faggemåla BTK:s första någonsin i SM-sammanhang.

– Moa var väldigt glad och lättad efteråt. Normalt sett kan hon visa lite nervositet när han spelar singel men i dubbel visar hon inga sådana tendenser. Hon bara kör på, säger Andreas och fortsätter:

– Att ta en SM-medalj är stort. Vi är en väldigt liten förening om man jämför med klubbarna vi tävlar mot. Många har betalda tränare och det känns häftigt att visa att man kan fixa det ändå.

Ökat intresse i Faggemåla BTK

Intresset för bordtennisen i Faggemåla BTK har vuxit i takt med Truls Möregårdhs framgångar i VM och OS och som mest hade de 50 barn under en träning.

– Vi har haft kö hela tiden och inte kunnat ta emot alla barn. Det är både på gott och ont. Det är roligt att många är intresserade men man vill såklart att alla som vill ska få vara med, säger Andreas Svensson.

Utöver att träna dottern spelar han själv i Faggemålas A-lag och har en lång karriär bakom sig med spel i Sveriges näst högsta serie på meritlistan.

– Vi har vunnit serien och går upp i division tre vilket känns roligt. Jag kommer nog kunna vinna många matcher även på den nivån även om jag känner att jag börjar bli gammal.

Tur att dottern Moa Segerström kan bära talangen vidare.