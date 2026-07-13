Gamleby vann Älgserien – ett år där juniorerna dominerat

Efter att ha förlorat finalen två år i rad var det så Gamleby JSK:s tur att vinna Älgserien – med minsta möjliga marginal. – Skyttarna från alla klubbar har höjt sina skjutpoäng under säsongen, men det mest imponerande är hur tre juniorer slutar totalt topp tre individuellt.

I år var det Gamleby JSK:s tur att dra längsta strået i Älgserien efter att ha förlorat finalen två år i rad mot Järnforsen. I år med en rak serie avgjordes det i sista matchen där Gamleby vunnit samtliga matcher fram till den sista.

Sista matchen var mot tvåan i tabellen Järnforsen som vann matchen. Men när de tio matcherna summerats vann Gamleby över Järnforsen med en poäng.

Skyttarna från alla klubbar har höjt sina skjutpoäng under säsongen, men det mest imponerande är hur tre juniorer slutar totalt topp 3 individuellt.

Juniorer stommen i laget

Segrade gjorde sista-års-junioren Simon Cederberg från Järnforsen med endast en poäng från full pott på sju matcher.

Men imponerande är även Gamlebys juniorer som är stommen i laget, där blott 14-åriga André Williamsson var bäst med 418 poäng av max 420. Räknar man med alla tio matcher tappade han endast sex poäng.

Även 3:an i juniorklassen, Valdemar Strömberg sköt bättre än bästa senior: 417 poäng. Bästa senior var Adrian Gustafsson från Vimmerby med 416 poäng. Bästa dam blev Marie Arvidsson från Järnforsen på 392 poäng.

Övriga skyttar förutom André och Valdemar i Gamlebys lag: Kent Harrysson Strömberg som slutade 3:a i seniorklassen på 411 poäng samt Joakim Eskilsson på 402 poäng.

I Älgserien deltar jaktskytteklubbar från Järnforsen, Målilla, Vimmerby, Gamleby, Mariannelund och Härstorp.

Linda Williamsson