UFFE ERIKSSONS SUCCÉ – TREDJE SEGERN I SENIORKLASSEN

Ulf "Uffe" Eriksson från Oskarshamns RRC har nu vunnit Semesterracets seniorklass tre gånger: 2013, 2023 och 2026. Foto: Stefan Härnström

Ulf ”Uffe” Eriksson har vunnit Semesterracets seniorklass två gånger tidigare. Idag slog Oskarshamnsföraren till igen. – Det var tur att jag anmälde mig, säger en sansad vinnare i depån efter finalheatet.

Alla folkraceförare har som sin stora dröm att få vinna Semesterracets seniorklass i Gnagaredalen i Vimmerby. Det har Uffe Eriksson från Oskarshamns RRC gjort två gånger tidigare, först 2013 och sedan 2023.

Uffe Eriksson kvalificerade sig för seniorklassens B-final och lyckades med bedriften att vinna B-finalen och slå sig in i A-finalen.

Petri Häggman ledde A-finalen i flera varv och Uffe Eriksson klev upp som tvåa efter två körda varv och gick upp i ledning med knappt två varv kvar att köra. Uffe Eriksson behöll lugnet och ledningen och vann Semesterracets seniorklass för tredje gången i karriären.

– Det flöt på bra ju. Jag har en startsnabb Saab och kom ut som trea med ett jävla bra läge. Jag vet att man har fördel av framhjulsdrivet och sedan var det två bakhjulsdrivna fordon framför mig. Det flöt på rätt bra. Jag har inte så mycket att säga och man kommer inte ihåg allt, säger Uffe Eriksson.

Tredje triumfen på Semesterracet

Omkörningen skedde i Tallkurvan med knappt två varv kvar att köra.

– Han (Petri) gled ju ut rätt mycket och då var det bara att gå på insidan. Vi krokade ihop lite grann i hans hjul, så det blev ju lite dumt. Det var inte hårt när jag började omkörningen så det kändes ingenting. När jag kom fram till varvning stod det att det bara var ett varv kvar.

Uffe Eriksson hade inga tankar på att ställa upp och köra Semesterracet i år. Att han nu kan titulera sig som trefaldig mästare är stort.

– Jävligt kul. Det var egentligen bara pojken som skulle köra. Det är kul att satsa på hans juniorår men sedan sa han att jag var gammal, gubbig och tråkig om jag inte körde. Att vinna denna tävling som rankas högst i Sverige är jävligt kul. Tur att jag anmälde mig.

Hur rankar du denna seger i jämförelse med tidigare vinster?

– Första gången man vinner i Vimmerby är såklart stort. Nu blir det lite tråkigt när man inte får åka vagnen i och med att man kommer från en B-final. Man blir lite av en underdog, men det är klart att det blir hårdare och hårdare varje år så det är klart att det blir tuffare att vinna.

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Lugnt firande stundar

Uffe Eriksson kvalade vidare tidigare i veckan och det var en veteran som använde bilen på fredagen.

– I första heatet när han satte i tvåan hoppade en kabel och bilen stannade. Han fixade felen och jag satte i en ny växellåda i går kväll och fixade bilen.

Segraren upplevde inga problem under finaldagen.

– Nej, den har fungerat bra. Jag har kört en tävling med den tidigare med lite sämre motor. Jag har visat att bilen fungerar bra att köra. Det var viktigt för mig att ha en lättkörd bil och en böj med bra motor.

Sonen Melker Söderman slutade trea i juniorernas A-final på fredagen.

– Han låg ju tvåa, då fastnade han också i samma bubbla som jag. Då kom ju Julian (Delang) förbi de två när de krokade ihop. Han kunde ju också ha vunnit.

Hur blir firandet nu?

– Det blir nog rätt lugnt. Vi ska till Motala och campa imorgon. Nu när jag vann får jag fira med någonting.