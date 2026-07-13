VERONICA SALSTEN VINNER SEMESTERRACETS DAMKLASS

Mölndals MK:s Veronica Salsten är namnet på 2026 års vinnare av damklassen i Semesterracet.

I en hård kamp ända in på sista varvet kämpade hon med systrarna Pyret och Mimmi Örhn. Efter lite trixande med bilar som behövde varvas var det klart och Salsten, som varit med i så många Semesterrace, fick till sist kliva upp högst på pallen.

Hur känns det nu?

– Jävligt skönt.

Hur var det att bli utmanad?

– Jättejobbigt. Herregud! Jag fick kämpa in i det sista.

I sista kurvan kom ledarna förbi de varvade bilarna med Salsten i täten. Pyret Öhrns från SMK Söderhamn trycke i bakluckan men Veronica höll ledningen in i mål men hon beskriver heatet som stökigt.

– Jag var lugn, rätt som det var kom luckan men sedan när vi kom upp till varvade bilar var det jobbigt eftersom det blir lite bataljer.

Bäst av de lokala damerna blev Elin Jonsson från Silverdalens MSK med en sjätteplats i A-finalen.