Personbil och husbil i olycka på riksväg 40

En trafikolycka inträffade mellan Ankarsrum och Gunnebo på riksväg 40 på lördagen,

Larmet kom till SOS Alarm 14:41. En personbil körde in i en husbil och hamnade därefter i diket.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.30-tiden att vägen var avstängd i ungefär en halvtimme. Ärendet har lämnats över till polisen.

Totalt fem personer var inblandade i olyckan.

Polisen berättar att två personer är förda med ambulans till sjukhus och olyckan kommer utredas som vårdslöshet i trafik.

Region Kalmar län meddelar i en olycksbulletin på lördagskvällen att en person, en man i 50-årsåldern, kom till skada och fördes med ambulans till sjukhus. Mannen är lindrigt skadad, en inlagd på sjukhus och hemmahörande utanför Kalmar län.