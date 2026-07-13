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Personbil och husbil i olycka på riksväg 40

Foto: Ossian Mathiasson

Personbil och husbil i olycka på riksväg 40

BLÅLJUS 11 juli 2026 16.50

En trafikolycka inträffade mellan Ankarsrum och Gunnebo på riksväg 40 på lördagen,

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Larmet kom till SOS Alarm 14:41. En personbil körde in i en husbil och hamnade därefter i diket.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 16.30-tiden att vägen var avstängd i ungefär en halvtimme. Ärendet har lämnats över till polisen. 

Totalt fem personer var inblandade i olyckan.

Polisen berättar att två personer är förda med ambulans till sjukhus och olyckan kommer utredas som vårdslöshet i trafik. 

Region Kalmar län meddelar i en olycksbulletin på lördagskvällen att en person, en man i 50-årsåldern, kom till skada och fördes med ambulans till sjukhus. Mannen är lindrigt skadad, en inlagd på sjukhus och hemmahörande utanför Kalmar län. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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