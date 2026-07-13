GILL VANN MÅNGMILJONBELOPP PÅ TRISS I TV

Gill Zeilon, tidigare Södra Vi-bo som numera bor i Gamleby, skrapade Klöver-Triss i direktsänd tv på lördagen och skrapade fram en vinst på 15 000 kronor i månaden i 15 år, en vinst på totalt 2,7 miljoner kronor. Foto: Pressbild

Gill Zeilon, tidigare Södra Vi-bo och numera bosatt i Gamlebytrakten, skrapade fram 15 000 kronor i månaden i 15 år i TV4 Nyhetsmorgon på lördagen. Det ger henne och maken Niklas en vinst på totalt 2,7 miljoner kronor. ”Helt fantastiskt”, säger Gill Zeilon i tv-sändningen när mångmiljonvinsten är ett faktum.

På lördagsförmiddagen gästade Gill och Niklas Zeilon, tidigare Södra Vi-bor och numera bosatta i Gamleby, TV4 nyhetsmorgon för att skrapa Klöver-Triss i direktsändning. Vid tre klöversymboler får man delta i en offentlig dragning på TV4 där man kan vinna från 10 000 kronor i månaden i tio år upp till 100 000 kronor i månaden i 25 år.

Gill Zeilon fick i uppdrag att sköta det digitala skrapet. Hon började med att ta reda på antalet år som pengarna ska betalas ut och allt avgjordes på sista skrapet när hon hade två allt (10, 15, 20 och 25 år), vilket slutade med att det blev 15 år.

När det sedan var dags att skrapa fram den månatliga summan som ska gälla i 15 år berättade Gill Zeilon att hennes man funderar på att gå i pension om det blir en storvinst.

”Våra barn har fått välja numren och skulle det bli en stor summa så tror jag att min man, eftersom det är han som har vunnit, går i pension fort. Gör han inte det så är det fortfarande en väldigt stor summa och det blir ett fint tillskott till när han går i riktig pension i så fall, säger Gill Zeilon i direktsändningen.

"Jättefint tillskott när han går i pension sen"

Även här var det två på allt efter åtta skrap och det avgjordes på sista skrapet. Det blir 15 000 kronor varje månad i 15 år, det vill säga en totalvinst på 2,7 miljoner kronor.

”Helt fantastiskt”, säger Gill Zeilon.

Programledaren ställer därefter den givna och uppenbara frågan till Gill Zeilon – om hon tror att maken går i pension nu eller sen.

”Jag tror att han får jobba de här två och ett halvt åren till, men det blir ett jättefint tillskott när han går i pension sen. Det sätter guldkant på resten av tillvaron”, säger hon.

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Köpte lotten på Ullared

Trisslotten, som tog paret till TV4 Nyhetsmorgon, köptes av Niklas Zeilon på Gekås Ullared. När familjen var mitt uppe i shoppingen tog han en paus, köpte en kopp kaffe och två Trisslotter.

"När jag skrapade fram Klöver-symbolerna gick jag tillbaka till kassan och frågade vad det egentligen betydde. Då började kassörskan ropa att jag hade blivit miljonär", säger Niklas Zeilon i ett pressmeddelande.

Familjen trodde först att Niklas skämtade när han ringde för att prata om vinsten.

"De la på luren. Det var inte förrän lite senare som de förstod att jag faktiskt menade allvar", säger Niklas med ett skratt.