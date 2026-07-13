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Elfel orsakade rökutveckling i villa – räddningstjänsten ryckte ut

Foto: Ossian Mathiasson

Elfel orsakade rökutveckling i villa – räddningstjänsten ryckte ut

BLÅLJUS 11 juli 2026 09.09

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om brand i villa på Rasmus Gränd i Vimmerby.

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Larmet inkom till SOS Alarm klockan 9.00 på lördagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 9.15-tiden att räddningstjänsten är framme på plats, kontrollerar och konstaterar just nu ingen synlig rök.

– Vi vet inte så mycket mer i nuläget, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. 

Sören Gustavsson, operatör vid SOS Alarm, berättar att boende i villan kände och såg rök på lördagsförmiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut till villan för kontroll och konstaterade ingen synlig brand men att det luktade lite bränt. 

– Det var en kabel som lossnat och orsakat rökutveckling. Räddningstjänsten bröt strömmen åt dem och man ska ta kontakt med elektriker. Det är något med elen i villan. Det är just nu ingen rök och elen är avstängd, säger Sören Gustavsson.

Texten uppdateras.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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