Tuna föll i cuppremiären – VH-ikonen kan ansluta

Ett tunt IFK Tuna torskade med 4-0 mot Fårbo FF i cuppremiären i Oskarshamn. Fårbo var starka och Tuna fick mest jobba hårt, ligga rätt och slita. – Vi hade problem med manfall. Det är småskador, jobb, ramadan, släktgrejer och folk som är bortresta, säger spelande tränaren Oskar Eriksson.

IFK Tuna hade en tung säsong i division 5 2025 och åkte egentligen ned i sexan. Man fick till slut en friplats och har tagit in Oskar Eriksson som spelande tränare till det här året.

Mot blivande seriekonkurrenten Fårbo FF blev det en svår öppning på den nya säsongen. Tolv man hade Tuna med sig till Oskarshamn.

– Vi hade problem med manfall och är glada för att vi fick ihop ett gäng. Vi fick kriga in i det sista och är glada att vi kunde genomföra matchen. Fårbo var ganska starka och vi fick jobba, slita, ligga rätt och täcka ytor. Det blev en del enkla misstag, men vi har inte riktigt fått träna ihop oss. Vi har haft ganska dålig träningsnärvaro och hade inga större förväntningar, säger Oskar Eriksson efteråt.

Kan få in VH-ikonen

Det var småskador, jobb, ramadan, släktgrejer och folk som var bortresta som störde.

– Det var allt möjligt. Vi fick ihop tolv gubbar och hade behövt några till. Vi visste om förutsättningarna och jag vill ändå lyfta hela laget. Vi gjorde vad vi kunde och har inte haft överdriven träningsnärvaro. Alla gör vad de kan och vi var bara för tunna helt enkelt. Det hade varit värre om vi tränat bra och haft en stark trupp. Nu tycker jag att vi gjorde vad vi kunde.

IFK Tuna kan också ha ett spännande nyförvärv på ingång. Tidigare Vimmerby Hockey-backen och klubbikonen Pelle Ström har tränat med laget.

– Han är lite småsugen på att komma och lira. Han ser intressant ut, men jag har bara sett honom i två träningar. Vi hoppas på honom, men har inte haft någon lång dialog med honom ännu. Men han är såklart välkommen.