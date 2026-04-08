Avspark 2026: VH-ikonen tillbaka på fotbollsplanen – ska lyfta IFK Tuna

Pelle Ström ser fram fotbollscomebacken i IFK Tuna och hyllas av tränaren Oskar Eriksson: "Det är roligt som tränare att få in en spelare som har varit på elitnivå. Man märker att det är ett annat fokus på honom än oss andra och han tycker om att ta instruktioner och lyssna", säger han. Foto: Arkivbild

513 matcher i Vimmerby Hockey. Antalet matcher på fotbollsplanen? Betydligt färre. Pelle Ström, 31 år, blir ett välkommet tillskott i IFK Tuna. – Senast jag spelade fotboll var väl på någon fotbollsträning på högstadiet. Men jag har saknat lagsporten och det ska bli jättekul, säger han.

Som hockeyspelare gjorde sig Pelle Ström känd som en pålitlig och stabil back.

Som nybliven fotbollsspelare i IFK Tuna har han förhoppningar om att spela längre upp i planen.

– Vi har inte pratat så mycket om position, men längre fram än mittback skulle jag vilja vara. Någonstans där man inte behöver springa (skratt). Mittfältare hade varit roligt. Jag tror inte att jag har snabbheten för att vara ytter, säger 31-åringen som trivs med att vara tillbaka i lagsporten.

– Det är skönt att komma tillbaka till ett omklädningsrum och hitta tugget och snacket.

Problem med skadekänningar

Spelmässigt har det gått bra att byta ishockey mot fotboll.

Däremot har kroppen inte alltid varit överens om att det är en lika bra idé.

– Jag har haft problem med ljumskar och höfter och det känns dagen efter träningar. Jag var aldrig skadad i hockeyn och vet inte riktigt vad det säger om mig och min hockey... Men det är väl lite annan belastning inom fotbollen och mycket knän, ljumskar och höfter. Eller så är det bara att jag är otränad och ovan, så kan det också vara.

Vad har du fått för intryck av IFK Tuna?

– Ett gott gäng. Vi är lite få på träningarna bara, en del bor på annan ort och det har varit lite manfall så här långt men vi har gjort det bästa av det.

Själv har han ingen större koll på serien eller kommande motståndare utan nöjer sig med att fokusera på IFK Tuna.

– Jag har ingen aning om våra chanser och har inte sett så mycket lokalfotboll genom åren heller. Det blir säkert tufft vilka vi än möter.

Vad kan du bidra med?

– Ja, jag vet inte riktigt… Hårt jobb. När jag väl är där så kör jag 100 procent. Det är väl det.

"Ett annat fokus på honom"

Spelande tränaren Oskar Eriksson är nöjd med att ha fått in Pelle Ström i truppen och är övertygad om att han kommer kunna bidra med en hel del även utanför själva spelet.

– Det är roligt som tränare att få in en spelare som har varit på elitnivå. Man märker att det är ett annat fokus på honom än oss andra och han tycker om att ta instruktioner och lyssna. Pelle kommer inte till träningarna för att ploja utan har bra driv. Det märks att han är en lagspelare som kommer att bidra mycket och han har sett rolig ut även fotbollsmässigt. Han är duktig. Sedan är väl frågan lite hur hans kropp håller för att spela fotboll. Jag hoppas att han kan omvandla hockeymuskelfibrerna till fotboll och att han håller sig hel. Han känns taggad och kan bli ett jätteplus för oss.

Hög höjd och låg botten

Själv är tränaren ödmjuk inför säsongen och medveten om att IFK Tuna, precis som förra året, kan få det tufft.

– Det är ingen drömförsäsong vi har gått igenom och det är väl första gången på länge man kliver in i Tuna som allt annat än favorit. Samtidigt ska det bli rätt skönt. Vi är en grupp som ska göra det tillsammans och det finns ingen magisk formel som kommer göra att vi vinner matcher. Vi behöver kämpa och slita tillsammans och jag känner mig både ödmjuk och tacksam över att ha fått förtroende att vara någon form av ledare för den här gruppen, säger Oskar Eriksson.

Vad har ni för målsättning?

– Vi har både en hög höjd och en låg botten. Målet är att ha så många höga toppar som möjligt. En bra dag kommer vi kunna gå in och slå de flesta lag i serien, men med truppen vi har ska vi försöka hålla oss i mitten i alla fall. Allt annat är ett plus.