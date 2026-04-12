Poänglös premiär för IFK Tuna efter sent tapp: "Ett skitmål"

Anton Carlsson såg ut att bli poängräddare för IFK Tuna med sin kvittering, men HM IS ville annat i slutminuterna. Foto: Arkivbild

IFK Tuna hade hämtat upp ett tidigt 0-2-underläge och gick för att avgöra. Då tryckte HM IS in 2-3 i 86:e matchminuten. – Det hade varit skönt att i alla fall få en poäng, men sån är fotbollen ibland, säger IFK-tränaren Oskar Eriksson.

När Gabriel Rickardsson satte 0-2 till HM IS ett par minuter in i andra halvlek såg det ut att bli en tung premiär för IFK Tuna. Men Nimrod Kibrom och Anton Carlsson ville annat. Med varsitt mål såg de till att utjämna matchen och IFK Tuna låg på för ett ledningsmål.

– Vi kommer tillbaka och har snudd på 3-2 och 4-2 om vi hade varit mer effektiva, säger tränaren Oskar Eriksson.

Istället fick HM IS sista ordet med bara fyra minuter kvar av ordinarie tid och det blev en premiär utan poäng för IFK Tuna.

– Vi gör lite enkla misstag och kommer inte upp i nivå. De var hetare än oss, framför allt första halvtimmen. Sedan får vi ett skitmål bakåt i slutet efter ett litet missförstånd.

Carlsson och Ibrahim får beröm

Ändå var Oskar Eriksson varken alltför besviken eller förvånad.

– Vi förväntade väl oss inte så mycket efter att ha haft dålig närvaro på träningarna. Vi var medvetna om att det skulle bli tufft och släppte till en hel del bakåt. Visst hade vi hopp om att göra 3-2, men så här är fotbollen ibland.

Han vill ge beröm till Martin Carlsson som låg bakom en hel del av IFK Tunas offensiv och även Ahmed Ibrahim på mittfältet.

– Ahmed jobbar väldigt bra över hela banan och det är roligt att se. Det finns mycket bra att ta med sig från den här premiären också, säger Oskar Eriksson.