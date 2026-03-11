Storebro löser målvaktskrisen genom samarbete med Gullringen

Arvid Christensson kommer lösa Storebro IF:s målvaktskris. Men han kommer också fortsatt tillhöra Gullringens GoIF. Foto: Pressbild

I helgen mötte Storebro IF Djursdala SK i cupen. I Storebros mål stod Gullringens unge målvakt Arvid Christensson, något som överraskade en del. Nu kan vi berätta varför.

Storebros huvudtränare Jimmi Wickström berättar att klubben är tacksam över att ha kunnat komma överens med Gullringens GoIF om en form av lånelösning för den unge målvakten.

Avtalet innebär att Arvid kan representera båda klubbarna, men om Gullringen behöver honom går spel där alltid före.

– Vi är väldigt tacksamma över den lösningen, särskilt nu under försäsongen. Vår rutinerade målvakt Fredrik Kindstrand Ströberg är lite mer känslig för skador på konstgräs, säger Wickström.

Tanken är att Arvid ska vara med och konkurrera med Kindstrand Ströberg om startplatsen under säsongen. Planen är också att den unge målvakten ska träna med båda klubbarna för att komma in i båda lagens spel. Arvid kommer senast från Rumskulla GoIF, som lades ner inför denna säsongen

Arvid har dessutom redan varit i kontakt med Storebro IF sedan tidigare. I slutet av förra säsongen och i början av den här säsongen har han varit och provtränat med klubben.

Assar Simonsson, praktikant