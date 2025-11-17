Tonåring klar för Gullringen – hämtas från sexan

Gullringens GoIF har gjort sin första värvning inför kommande säsong. Det rör sig om en målvakt från division 6-laget Rumskulla GoIF.

16-årige Arvid Christensson är fostrad i Vimmerby IF och valde hösten 2024 att lämna VIF för att spela division 6-fotboll med Rumskulla GoIF.

"I Rumskulla spelade jag som målvakt men även som utespelare. Fotbollsmässigt är jag en målvakt som alltid vill det bästa för laget", säger Arvid Christensson.

Under förra året hade Gullringen och Rumskulla gemensamt reservlag.

"Det gjorde att jag fick lära känna spelare och tränare i klubben. Det känns helt otroligt att spela för Gullringen, det är en bra förening och ett härligt gäng som jag som ser fram emot att spela med. Inför 2026 är det självklara målet att gå upp till division 3. Mina mål inför säsongerna som kommer är att utvecklas som spelare på och utanför planen", säger Christensson.