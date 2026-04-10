Avspark 2026: Hemvändaren tillbaka – utan ångest: "Helt annan känsla"

Hon gjorde mål för Linköpings FC i Damallsvenskan redan som 18-åring och var etablerad i flickandslaget. Då sa kroppen ifrån efter en extrem belastning både fysiskt och psykiskt – och Agnes Karlsson flyttade hem. Efter en lång paus från fotbollen är mittfältaren tillbaka på planen i moderklubben. – Tidigare har jag känt mycket prestationsångest inför matcher. Nu känner jag mig bara taggad och sugen på att spela. Det är så skönt och en helt annan känsla, säger hon.

Agnes Karlsson är bara 19 år gammal men har redan hunnit uppleva både fotbollens fram- och baksida. Hon stod på toppen, eller kanske snarare början, av en lovande karriär i Linköpings FC när hon brände ut sig under våren 2024. Då gick hon fotbollsgymnasiet, hade debuterat i Damallsvenskan och spelade i F17-landslaget. På ytan såg allt ut att vara frid och fröjd, men på insidan mådde hon inte alls bra.

Hård träningsbelastning med tio pass i veckan plus matcher kombinerat med höga krav från en ungdomstränare blev till slut för mycket. Det gick så långt att hon fick en panikångestattack i en match och knappt kunde ta sig framåt. Efter det bestämde sig mittfältstalangen för att lämna fotbollen och flytta hem.

– Om jag hade stannat kvar tror jag att jag hade varit deprimerad idag, säger Agnes när vi träffas på Ceosvallen dagen innan premiären mot Skövde.

Tappade glädjen

Hon berättar om en individualistisk kultur i elitklubben där allt handlade om den egna prestationen, hur hon inte fick någon plats i A-lagets omklädningsrum och tvingades sitta på golvet under första halvåret – och att en ungdomstränare satte upp en extrem kravbild utan att ta hänsyn till spelarnas mående.

– När jag någon gång ifrågasatte var svaret bara att jag kom från en mindre förening och att det är så här det är i större klubbar. I dag har flera av mina dåvarande lagkamrater helt slutat med fotbollen och jag vet landslagstalanger som har börjat om på lägre nivåer för att man där tappade all glädje med fotbollen, säger Agnes Karlsson.

I höstas berättade hon om sina upplevelser i en längre intervju med fotbollsmagasinet Offside, men ingen från Linköpings FC har återkommit till henne.

– Det är många runt omkring som har hört av sig till mig efter det, men ingen från klubben, säger hon.

Men att gå från tio träningar i veckan och en vardag där i stort sett allt kretsade kring fotboll till att inte spela alls har varit en tuff omställning. Inte minst kring frågan om den egna identiteten.

– Vem är Agnes utan fotbollen? Där och då var det tufft. Nu i efterhand kan känna att erfarenheterna har varit nyttiga och något som jag bär med mig. Jag kommer exempelvis aldrig låta någon tränare köra över mig igen, säger hon.

Ingen press på sig

Två år efter kraschen är Agnes Karlsson tillbaka på planen i moderklubben Vimmerby IF.

– Mitt mål har varit att hitta tillbaka till glädjen och det känner jag att både laget och ledarna har gett mig förutsättningarna att göra. Jag hoppas kunna komma in med lite erfarenhet, bra energi och ge allt för laget. Som jag alltid vill göra.

En stor skillnad mot tidigare säsonger är hennes egen känsla. Då handlade det mest om prestation, nu finns en annan vilja att bara spela fotboll.

– Det känns så skönt. Jag har haft så mycket prestationsångest tidigare och nu känner jag mig mest taggad. Jag vill spela, vinna matcher och fortsätta utvecklas. Det är en helt annan känsla än tidigare.

Samtidigt som känslan är bättre finns det annat som påverkas av att vara borta från fotbollen i nästan två år. Tekniken, till exempel.

– I början kändes det absolut av. Jag blev ganska frustrerad. Jag är van vid att förstatouchen sitter och även att det känns bra konditionsmässigt. Men man kommer in i det och jag hoppas att det sitter nu.

Hon är tacksam över stödet från ledarna och möjligheten att ha fått forma en lösning där hon inte behövt gå för snabbt fram i sin comeback på planen.

– Det är det som har varit så skönt. Jag har haft en bra dialog med Patricia (Pöder) och tränarna och det har varit viktigt att det inte ska vara något pressat. Jag tar det som det kommer och har inte lovat att vara med på varje träning eller varje match och hittills har det känts väldigt bra. Men det är nog till stor del för att jag har fått utgå från mig själv.

"Vill ha mycket boll"

Tränarduon Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist är såklart glada över att Agnes återvänt till klubben och hon lyfts fram som ett föredöme både på och utanför planen. En spelare som lyfter de yngre, pratar med alla och som kommer med tips. Cornelia Lindgren menar att 19-åringen kan bli ett av de bästa nyförvärven i division två.

– Sa hon det? Det vet jag inte, säger Agnes och skrattar. Det var snällt sagt. Det är också roligt att höra om att jag hjälper de yngre spelarna, det är en sådan lagkamrat jag vill vara.

Själv ser hon sin bästa position som central innermittfältare.

– Jag vill vara med både offensivt och defensivt och ha mycket boll. Känslan inför säsongen är bra. Jag är taggad och det är känslan i laget också. Vi har mycket vilja och många duktiga tjejer i laget. Pelle och Cornelia är bra tränare och det känns som att vi är redo.