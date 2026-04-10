Avspark 2026: Tränarduon tar klivet upp: "Ska utnyttja spetsen"

Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren har ingen tydlig rollfördelning: "Vi kompletterar varandra bra och tycker ganska lika i mångt och mycket". Foto: Rickard Johnston

Efter att ha varit assisterande tränare förra säsongen har Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren numera huvudansvaret i Vimmerby IF dam. Foto: Rickard Johnston

Förra säsongen var duon assisterande tränare bakom Tommy Svensson Pöder. I år har Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist tagit klivet upp som huvudtränare för Vimmerby IF dam. – Det kändes naturligt att fortsätta och framför allt känner vi ett förtroende hos spelarna. Någonstans måste det börja där, säger Lindqvist.

Rutinerade tränarprofilen Tommy Svensson Pöder gjorde comeback som huvudtränare för Vimmerby IF dam i fjol och ledde laget till en fjärdeplats i division två. Till sin hjälp hade han assisterande tränarduon Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist.

– Jag hade varit ifrån den här typen av uppdrag i två år efter att ha lämnat HFK och efter första mötet med Tommy och Cornelia kändes det väldigt lockande, säger Pelle Lindqvist när vi träffas på Ceosvallen strax innan lagets träning och fortsätter:

– Jag kände att det här blir inte lätt att säga nej till. Sedan var det bara att köra och det ångrade man inte under året. Vi hade sjukt kul och det fungerade bra.

Naturligt att fortsätta

Nu har Tommy Svensson Pöder lämnat uppdraget och kvar står Lindgren och Lindqvist.

Denna gång som huvudtränare.

– Tommy sa att det bara skulle bli ett år men vi hoppades att han skulle ändra sig, säger Cornelia med ett leende.

Pelle fyller i:

– Ja, vi försökte och mutade med både det ena och andra… När vi avslutade säsongen förra året hade jag nog tänkt att det var det, men när diskussionerna började komma kändes det ändå naturligt att haka på. Framför allt att tjejerna var med på det och att förtroendet för oss fanns där.

Vad blir den största skillnaden som huvudtränare?

– Planeringsdelen. Att lägga upp en strategi för spelet och planera träningarna. I fjol var det tydligt att Tommy hade den rollen även om vi kom med tankar och inspel.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er?

– Vi kompletterar varandra bra och tycker ganska lika i mångt och mycket. Egentligen har vi inte bestämt någon uppdelning utan kör jämnt rakt över, säger Cornelia Lindgren.

Flyttat upp yngre talanger

Sedan förra säsongen har Vimmerby IF dam tappat ett par tongivande spelare. Alicia Strand och Gabriella Krüger har skrivit på för Västerviks Damfotboll IF tillsammans med Lea Åhman. Dessutom har Saga Stejdahl och Tove Carlberg lämnat klubben.

– Det är klart att vi gärna hade haft kvar bilen från Västervik. Det är duktiga spelare, både på planen och dessutom bra personer att ha i gruppen. Samtidigt finns det full förståelse varför de lämnade och vi har den trupp vi har. Några yngre kommer få mer speltid och utvecklas och hittills har de som kommer underifrån verkligen tagit för sig, säger Pelle Lindqvist.

Alice Kennmark, Alva Gustafsson och Isabelle Gunnarsson är tre talanger som har flyttats upp i A-truppen och fått speltid under försäsongen.

– Mot Lindsdal hade vi en vänsterkant med Alice och ”Issa” (Isabelle Gunnarsson) som inte hade många minuter med seniorspel i kroppen och ändå spelade utan någon respekt för motståndet. Sedan är det klart att de kommer möta äldre och rutinerade spelare vilket säkert blir tufft, men de har gjort det jättebra.

Samtidigt finns rutin kvar i form av Nathalie Milton, 39 år, och andra som har varit med i många år.

– Det finns fler än Milton som har gjort många matcher. ”Natta” (Nathalie Johansson), Frida (Pöder), Stina (Kägo Bragsjö), Elin (Lindqvist), Julia (Rosin)… Vi har en fantastiskt bra stomme som också hanterar de yngre på ett jättebra sätt. De äldre spelarna betyder mycket, säger Pelle och får medhåll av sin tränarkollega.

– De har både rutin och en fokus på träning och träningskultur vilket är viktigt, säger Cornelia.

"Ett av de bästa nyförvärven i division två"

Dessutom återvänder Agnes Karlsson till klubben med meriter från såväl Damallsvenskan som flicklandslaget. En spelare som både Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren tror mycket på.

– Jag skulle kunna tänka mig att hon kan ett av de bästa nyförvärven i division två. Hon har en väldig speluppfattning och om vi bara hittar rätt i spelsystem och roll kan det bli hur bra som helst, säger Cornelia.

– Ja, en fantastisk spelare. Både på planen och hur hon är i gruppen. En spelare som pratar med alla och pushar alla, som lyfter de yngre och kommer med tips. Ett fantastiskt föredöme på det sättet. Med den fotbollsskolning hon fått med sig är det ett jättebra nyförvärv och framför allt är det härligt att hon känner att hon hittat tillbaka till fotbollen och vill göra det här.

Vilken typ av fotboll kommer vi få se från Vimmerby IF dam i år?

– Klart att det finns en spets i laget som vi måste utnyttja. Vi vet vad ”Natta” och Frida står för offensivt. Samtidigt har vi pratat om att vi behöver bli bättre på att spela upp bollen på andra sätt och hitta de vägarna. Men det vore dumt att inte utnyttja den fantastiska spets som finns i truppen, säger Pelle Lindqvist.

– Vi har spelat en ganska rak fotboll och kommit snabbt till avslut och ska inte ta bort något som fungerar. Vi har spelartyper som är duktiga på det. Sedan ska vi också försöka spela oss igenom lagdelarna och inte alltid så de längre bollarna. Att bygga upp spelet på ett annat sätt i vissa lägen, säger Cornelia Lindgren.

Här kan bolltrygga Agnes Karlsson få en viktig roll.

– Om hon kan hjälpa oss att bli lite tryggare i att hålla bollen och inte hela tiden gå efter avgörande passning så är det en fördel, säger Pelle Lindqvist.