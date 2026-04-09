Avspark 2026: Kennmark får chansen i VIF dam: "Högre tempo"

Alice Kennmark, 16 år, är en av talangerna som har flyttats upp i A-laget. Foto: Rickard Johnston

Ett par tongivande spelare har lämnat Vimmerby IF. Då får Alice Kennmark, född 2010, chansen i A-truppen tillsammans med jämnåriga Alva Gustafsson och ett år äldre Isabelle Gunnarsson. – Det ska bli roligt och känns som en stor möjlighet för mig att fortsätta utvecklas, säger Kennmark.

Alice Kennmark är en lovande fotbollstalang och togs bland annat ut i Smålandslaget i höstas. Strax före jul fick hon chansen att vara med på två testträningar med Vimmerby IF:s damlag och nu har 15-åringen belönats med en plats i A-truppen.

– Det känns jätteroligt och en stor skillnad mot tidigare. Både i att jag får möta bättre motstånd och att tempot är högre, säger hon.

"Nervöst från början"

Under försäsongen har hon fått chansen i träningsmatcher och hoppas kunna utmana om speltid även i seriespelet. I mötet med division ett-laget Lindsdal (seger 1-0) spelade Alice Kennmark vänstermittfältare med 16-åriga Isabelle Gunnarsson bakom sig.

– Det var lite nervöst från början i första matchen men det släppte när man började spela och tänka på annat, säger Kennmark och fortsätter:

– Mitt mål är att bli så bra som möjligt och få vara med så mycket som möjligt. Om jag verkligen vill det här och visar alla att jag ska ha en plats så tror jag att det finns stora förutsättningar. Det är stor konkurrens men det är viktigt att tro på det också. Jag har ett mål och vill följa det.

Förtroende för tränarduon

Inför säsongen har Vimmerby IF blivit av med viktiga duon Gabriella Krüger och Alicia Strand till Västerviks damfotboll IF.

– Jag har aldrig spelat med dem själv men det är klart det är tråkigt att tappa dem. De var en stor del av laget förra säsongen. Samtidigt kan det vara bra att få in lite nya spelare också och förhoppningsvis kan de mer rutinerade lära upp oss andra.

Alice Kennmark har redan fått förtroende för Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist som tagit klivet upp som huvudtränare inför säsongen.

– Visst har jag hälsat på dem tidigare men nu är det första gången jag har dem som tränare och jag tycker att de är jättebra. De ser en, känner en som person och vill hjälpa alla individer i laget att utvecklas.