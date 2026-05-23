Tungt nederlag för VIF: "Olyckliga ingripanden"

Hänga på i toppen eller inte? Svaret blev inte. Vimmerby IF föll tungt hemma mot topplaget Mariebo IK med 2-5 på lördagen. – Det är ett väldigt bra fotbollslag vi möter, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Vimmerby IF hade tre raka utan seger inför matchen mot Mariebo IK. Nu är det fyra. Gästerna, som Vimmerby kampats med i toppen under flera säsonger, kom hit och vann med hela 5-2.

Mellan minut 15 och 37 gick gästerna fram till 3-0.

– De kommer ospykologiskt och tätt inpå varandra. Det var några olyckliga ingripanden från oss och det sänker oss lite, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Kort före paus gjorde bortalaget ett självmål och det gav förstås viss energi i halvtidsvilan.

– Vi försöker säga att vi ska gå ut till andra och göra det lite enklare. Vi gör det lite bättre i andra halvlek, men hotar ändå inte tillräckligt. Hade vi fått 2-3 kunde det ha gett lite mer nerv, men i dag var vi inte nära utifrån det perspektivet.

"Väldigt homogena"

Mariebo gjorde 1-4 och 1-5. Nathalie Johansson tröstnätade till 2-5 med huvudet alldeles i slutskedet, men det var mest av akademisk betydelse för matchen.

– Det är ett väldigt bra fotbollslag vi möter. Det är inte fy skam att förlora matcher mot vassa lag och det är så man får summera det. De är väldigt passningsskickliga och står aldrig still. De överbelastar och flyttar bollen från sida till sida och det blir jobbigt. Tavlan ljuger inte, men det är klart att ett antal av de fem målen är alldeles för enkla.

Möter ni seriens bästa lag?

– Hittills känns det så. De är väldigt homogena på alla platser och har ett bra passningsspel. Ett av dem i alla fall, sedan kan det komma fler självklart. Men ett av de bättre lagen är det.

Är toppstriden körd nu?

– Som jag sa i går så är det andra som får titta på tabellen. Vi fokuserar på att göra bra prestationer och så får vi se oss i spegeln. I dag hade vi säkert kunnat komma upp mer, men vi möter ett väldigt bra lag. Det saknas kanske lite poäng för att vara med i den absoluta toppen, men vi får fokusera på nästa match och försöka komma upp ett bra snäpp till. När vi möter ett av de bättre lagen har vi definitivt inte råd att ge dem enkla mål. Vi måste vara kliniska på chanserna vi får och inte ge bort något gratis. Det gör att vi förlorar den, men vi förlorar den rättvist.

Fick löpa sjukt mycket

Vimmerby IF:s mittfält fick löpa sjukt mycket för att täcka ytor och kunde inte vara lika konstruktiva i sitt spel som man brukar.

– Vi lägger oss inte ned och dör, utan alla kämpar in i det sista. Ingen sticker ut så, men många får göra ett sjukt bra jobb.

