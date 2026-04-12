DRÖMSTART FÖR VIMMERBY – VÄNDE PREMIÄREN

Favoriten Vimmerby stod pall för trycket i första matchen. Mariebo besegrades med 2-1 i Jönköping. – Att vinna var det absolut viktigaste, säger tränaren David Lindgren.

Vimmerby har radat upp fina prestationer under försäsongen och många tror på en snabb återkomst till division tre. I dagens premiär hade laget en del besvär i första halvleken, men visade styrka som lyckades vända 0-1-underläge till seger med 2-1.

– En klyscha, men det är en lite typisk premiärmatch med lite nerver. Det blir inte en matchbild som passar oss, utan det är mycket kamp och mycket hawaii i första och under den perioden gör de mål.

Vimmerby var illa ute ett tag och Mariebo hade även bud på 2-0, men då kom målvakten Gustaf Johansson upp stort och svarade för en vacker parad.

"Skönt att kvittera före paus"

Istället gick VIF in med 1-1 i paus. Noah Zeylon Thoresson hittade Melker Johansson med sitt inspel.

– Det var skönt att kvittera före paus och gå för ledningen i andra. Det var ganska stabilt i andra.

Segermålet kom med 20 minuter kvar. Albin Gustafsson testade från distans och bollen styrdes in i mål. VIF hade sedan god kontroll fram till slutsignal.

– Vi behöver kunna stänga matchen och det är inte en av våra bästa matcher, men det är en seriepremiär och seger. Mer kunde vi inte begära.

"Väldigt mycket mer att önska"

Lindgren hoppas på bättre spel nästa helg.

– Vi gör tillräckligt för att vinna matchen till slut och att vi lyckas avgöra. Det finns väldigt mycket mer att önska och förhoppningsvis kan vi jobba med de bitarna under veckan och lägga undan premiärnerverna.

Vilka delar är du mest missnöjd med?

– Dels är vi lite passiva i vårt försvarsspel och blir lite långa mellan våra lagdelar, den delen måste vi höja. När de gör 1-0 är det en risk att man forcerar passningar lite för snabbt och det kände jag idag också. Samtidigt hade Mariebo en del duktiga spelare, det kan bli en obekväm motståndare för flera lag.

Målvakten Gustaf Johansson stack ut i Vimmerby.