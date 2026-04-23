LOKALA FÖRENINGEN FÅR MÅNGMILJONSTÖD TILL JÄTTEPROJKET

Det är Kammarkollegiet, som ansvarar för Arvsfonden, som meddelar beslutet i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen. Där står följande att läsa:
”Projektets syfte är att förlänga fotbollssäsongen genom att anlägga en konstgräsplan, 11 mot 11. Målgruppen är huvudsakligen barn och ungdomar. Verksamheten kommer vara av både organiserad och spontan karaktär och planen kommer dagligen användas av målgrupperna.”
Mer om den här nyheten kommer senare under dagen.
Allmänna arvsfonden:
Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur Arvsfonden. År 2025 fördelades 1,3 miljarder, den högsta utdelningen i Arvsfondens historia. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.
Källa: Allmänna arvsfonden