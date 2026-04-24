Toppar skytteligan – nu ska VIF hitta tillbaka till premiärkänslan: "Revanschsugna"

Nathalie Johansson har öppnat säsongen med fyra mål på två matcher. I helgen väntar nykomlingen Falköpings KIK. Foto: Rickard Johnston

Fyra mål på två matcher och skytteligatopp. Nathalie Johansson har öppnat säsongen starkt samtidigt som Vimmerby IF blandat och gett. – Jag är nöjd med mig själv när vi vinner. En helt okej start, säger hon.

I premiären mot Skövde KIK var det målkalas för Vimmerby IF och Nathalie Johansson svarade för ett hattrick i 5-1-segern som var i underkant. Lika bra gick det inte borta mot Jönköpings Södra senast. Tre baklängesmål redan efter en dryg halvtimme blev ödesdigert.

– Det var stor skillnad mot premiären, både spelmässigt och inställningsmässigt. Vi blev hårt straffade för en dålig första halvlek, summerar ”Natta”.

"Det var inte vår dag"

Själv reducerade hon strax efter pausvilan med sitt fjärde mål för säsongen och Vimmerby IF tryckte på för att närma sig ytterligare, men fick se sig besegrat med 3-1.

– Vi hade lägen men det var inte vår dag helt enkelt.

Nu väntar nykomlingen Falköpings KIK som likt Vimmerby IF inlett säsongen med tre poäng på två matcher. Förlusten kom dessutom mot samma lag som besegrade VIF: Jönköpings Södra.

Leder skytteligan

– Jag har väldigt dålig koll på dem faktiskt. Men vi är revanschsugna efter förra helgen. Vi behöver gå in med rätt inställning, spela vårt spel och sätta vår press. Då kommer det att lösa sig framåt, säger Nathalie Johansson.

Anfallaren toppar skytteligan på fyra fullträffar efter två omgångar, ett mål före jagande Ebba Torgner, IFK Wreta Kloster, Isabella Piekart, Lindö FF och Lily Gerhardsson, Mariebo IK.