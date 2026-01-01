Nathalie Johansson är kommunens skyttedrottning – igen

Nathalie Johansson har öst in mål för Vimmerby IF under många år och är kommunens skyttedrottning hittills under 2020-talet. Foto: Simon Henriksson

153 mål. Etthundrafemtiotre fullträffar. Vimmerby IF:s Nathalie Johansson är kommunens överlägsna skyttedrottning under 2020-talet. – Det känns roligt nu när jag har några år på nacken, säger anfallsesset.

Nathalie Johansson var målfarligast redan på 2010-talet med 99 fullträffar.

Hon har inte direkt slagit av på takten sedan dess.

Hittills under 2020-talet har hon smällt in 153 mål och toppar kommunens skytteliga i överlägsen stil. Tvåa på listan är Frödinge/Brantestads Louise Andersson på 92 mål.

– Varför jag gör så många mål? Jag vet inte... Jag är rätt stor och stark jämfört med motståndarna och det har blivit min uppgift. Sedan har jag duktiga spelare runt omkring mig, säger Nathalie Johansson.

Omställning efter graviditeten

Anfallare har vunnit den interna skytteligan i Vimmerby IF fem av de sex senaste säsongerna. 2024 stack Frida Pöder emellan, men då ska man komma ihåg att Nathalie Johansson var gravid och bara spelade tio matcher.

I år, som nybliven mamma till Ellie, var ordningen återställd och anfallaren var bäst med 28 fullträffar.

Hur har det gått att komma tillbaka?

– Jo, det har väl fungerat bra. Men det är lite frustrerande att man inte är där man slutade. Ärligt talat har det känts rätt tungt och varit en omställning.

Hyllar nya tränarduon

Än har målmaskinen inte tagit något beslut om nästa säsong.

– Det är inte jag som är prio längre, men det är klart att jag hoppas kunna spela fotboll. Om jag ska spela så blir det i Vimmerby IF.

Vad tror du om nya tränarduon Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist?

– Jätteroligt, det kommer att bli skitbra. De gick bredvid under den här säsongen och det känns som ett självklart steg att de tar över.