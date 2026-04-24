Engagerade föräldrarna om att se sönerna i "fel" tröja på Gullemon

Melkers pappa Peter "Pea" Johansson och Albins pappa Tobias "Baggen" Gustafsson är engagerade under derbyt mellan Gullringen och Vimmerby. "Pea" står i entrékiosken och "Baggen" dirigerar bilar på parkeringen. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Ossian Mathiasson

Inte nog med att Albin Gustafsson och Melker Johansson gjort den förbjudna flytten från Gullringens GoIF till Vimmerby. Dessutom är hela deras familjer djupt involverade i moderklubben.

Det märks inte minst när vår tidning kommer till Gullemon den här derbykvällen. Tobias "Baggen" Gustafsson, som är pappa till Albin, står och dirigerar bilarna ute på grusparkeringen.

Samtidigt står Peter "Pea" Johansson, Melkers far, och tar entré. Det är inte heller särskilt anmärkningsvärt. Både "Baggen" och "Pea" sitter i styrelsen för Gullringens GoIF, vilket även Albins mamma Åsa Gustafsson gör.

"Bara att gilla läget"

En extra dos får man säga i det här upphaussade derbyt mellan de två rivaliserande klubbarna.

– Man hade inte hoppats på den här situationen när han skrev på för Vimmerby. Vi trodde nog inte att de skulle åka ur trean, men nu gjorde de det och nu är vi här, säger Peter Johansson.

Hur är det att se honom här ute i fel tröja?

– Det är bara att gilla läget. Lite vemodigt är det. Jag hade hellre sett honom i vårt lag, så är det ju.

– Jag håller på både Melker och Albin. Gör de något bra så klappar jag för dem. När han spelar i Vimmerby så håller jag på dem så länge de inte möter Gullringen.

Blir de oömt behandlade tror du?

– Ja, det kanske kommer smälla lite.

Vem är det störst risk att möta?

– Jag tror Olle Eriksson kan sätta Melker. Det kan jag tänka mig. Albin kanske får någon tur av "Jeppe" (Jesper Wärnehall). Herman (Lynbech) spelar ju inte, annars hade han nog varit ganska tuff. Albin hade nog åkt på någon resa då.

Vill du bara att det ska ta slut?

– Ja, lite så. Det är skönt att den är så tidigt på året. Det hade varit värre om det var någon av de sista omgångarna när mycket står på spel. Nu är det tidigt, det är skönt på det viset.

"Vore träligt om han avgjorde"

Ute på parkeringen står Tobias ”Baggen” Gustafsson och ser till att bilarna hamnar rätt. Han berättar att han helst står på parkeringen än att vara inne på anläggningen inför matchen.

– Det är mycket att göra. Jag har varit här nere några timmar nu, säger Tobias "Baggen" Gustafsson innan han skiftar över fokus till det som kommer ske på planen.

– Vi måste hålla tätt i början. Gör vi inte det så fixar vi inte det här. Håller vi tätt i början så tror jag att vi kan vinna, säger Tobias "Baggen" Gustafsson.

Det låter på dig som att du håller på Gullringen?

– Ja, ja. Det måste jag göra.

Hur är det att din son spelar i kvällens motståndarlag?

– Det vore träligt om han avgjorde det här i dag, det måste jag säga. Men det är klart att det hade varit roligt för honom.

Hur har snacket varit med Albin i veckan?

– Det har varit lite hugg.

Vad tänker du kring mötet som väntar här i kväll?

– Det är gamla minnen. Förr var det lite mer hat och i dag när man kommer hit står grabbarna och trixar och pratar med varandra. Det är jäkla skillnad mot hur det har varit tidigare. Det är skoj med den här matchen och det blir mer pirr i magen.

Ossian Mathiasson

Simon Henriksson