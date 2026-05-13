Gullringen havererade i Jönköping: ”Skippa egot och tänk på laget”

Alexander Svartz var en av få spelare i Gullringen som kunde kvittera ut godkänt betyg efter kvällens svaga insats i Jönköping. Foto: Arkivbild

Noll poäng och elva insläppta mål på de två senaste bortamatcherna, varav fyra kom i kväll. Gullringens GoIF blandar och ger i fotbollsfyran. – Skippa egot och tänk på laget! Så som vi agerade i dag är det inte svårt att vara bra mot oss, säger en besviken tränare, Karlo Goranci.

Jönköping verkar inte vara Gullringen GoIF:s favoritställe. När man var där senast, för mindre än två veckor sedan, förlorade man med 7-1 mot Torpa. Det blev inte riktigt lika illa i kväll mot Mariebo, men väl förlust med 4-1 (4-0).

På sina tre bortamatcher den här säsongen har Gullringen nu släppt in hela 13 mål (hemma har det blivit tre på tre matcher). Och det håller så klart inte för ett lag med ambitioner att vara ett topplag i fotbollsfyran.

Seriefyran fick sämsta tänkbara inledning mot tidigare tabelltian Mariebo IK. Redan efter sex minuters spel satte hemmalagets Igor Popanicic, som lirade division 2-fotboll med IK Tord i fjol, 1-0 bakom Petter Gustafsson i gulsvarts mål.

Tre insläppta på 20 minuter

Men om inledningen av den första halvleken var mörk, så var avslutningen mardrömslik. Tio minuter innan halvtid satte Mariebo 2-0 och i den sista minuten kom också 3-0.

Den andra halvleken var sedan bara drygt tio minuter gammal när även 4-0 kom. Rullgardinen ner så klart.

Gullringens tröstmål till 4-1 satte Haris Dreco med mindre än en kvart kvar att spela, och det var en minst sagt besviken tränare, Karlo Goranci efter matchen.

– Vi löper minst en halvmil mindre än vad de gör, vinner inga dueller och offrar oss inte. Det var likadant i den förra bortamatchen. Vi är inte påkopplade mentalt och verkar tydligen inte klara av att vara det flera matcher i rad, Vi halkar och är som Bambi på hal is, och då springer de rakt igenom oss. Jag fattar inte vad som händer, säger Goranci.

”Skippa egot och tänk på laget”

Det enda Gullringens tränare hade att glädja sig åt i kväll var delar av den andra halvleken.

– Ja, vi är bättre i den andra halvleken, vi tar jobbet, trycker lite bättre och skapar en del chanser. Men när vi ger bort matchen i den första halvleken så spelar det liksom ingen roll – det är ändå över, säger han.

– Man kan ha en dålig match teknikmässigt, men att fallera i attityden att laget är prio ett håller inte – så får det inte vara. Skippa egot och tänk på laget! Så enkelt är det. Jag är jättebesviken nu. Visst, Mariebo var bra, men så som vi agerade i dag är det inte svårt att vara bra mot oss.

Individuellt bäst i Gullringen var Sebasthian Svensson och Alexander Svartz. Det går inte heller på något sätt att klandra målvakten Petter Gustafsson.

– Basse och Alex försöker i alla fall. De vinner bollar, driver på och löper mest, säger Karlo Goranci.

