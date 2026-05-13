VIF utan flyt tvingades nöja sig med oavgjort i kväll

Siktet var inställt på tre poäng, men det blev bara en. Efter 1-1 hemma mot Svärtinge SK i kväll tappar Vimmerby IF avstånd till topplagen i fotbollstvåan. – Det är väl inte riktigt så att det studsar med oss i dag, summerar tränaren Pelle Lindqvist,

Gästerna från Norrköping, som kom till Vimmerby som tabellåtta, startade matchen starkast och hade ett par halvlägen i inledningen. Det blev också Svärtinge som spräckte målnollan först genom att ta ledningen med 1-0 i den 15:e minuten efter en frispark.

Därefter tog Vimmerby över spelet, och både Agnes Karlsson och Nathalie Johansson hade varsin skarp chans. När det tredje läget kom förvaltade den vassa duon det på bästa sätt. Drygt fem minuter efter Svärtinges ledningsmål passade Agnes fram Nathalie, som placerade in 1-1-kvitteringen intill stolpen.

Ribban emot

Känslan är att Vimmerby sedan borde ha kunnat förvalta något av sina fina lägen i slutet av den första halvleken. Allra närmast var Alice Kennmark i slutet av halvleken då målvakten räddade hennes första avslut från nära håll och där hon sedan prickade ribban med returen.

Chansmässigt blev sedan den andra halvleken lite jämnare, men fortsatt med ett övertag för Vimmerby. Agnes Karlsson träffade ribban och Frida Pöder hade ett jätteläge där man hade räknat in ledningsmålet. Men gästerna var inte heller ofarliga, med bara fem minuter kvar att spela var det deras tur att pricka överliggaren.

1-1 stod sig dock tiden ut och Vimmerby tappar lite till topplagen. Man är nu sexa i tabellen, fem poäng efter serieledande IFK Wreta Kloster.

Ytterbackarna imponerade

VIF-tränaren Pelle Lindqvist håller med om att hans lag stod för de vassaste chanser och kanske borde ha lyckats få med sig tre poäng.

– Under de första 20 minuterna var vi inte alls med, knappt ens trea på bollen. Sedan jobbade tjejerna sig in i matchen och det såg allt bättre ut. I halvtid sa vi att vi skulle bli mer kompakta i vårt spel, och även om de kanske hade lite mer boll än vad vi hade i den andra halvleken, så tycker jag att det är vi som har de hetare chanserna, säger Lindqvist och ger även beröm till Svärtinges målvakt.

– Hon gjorde det jättebra och räddade deras lag vid ett par tillfällen. Samtidigt är det ett bra och fysiskt lag vi möter. Den här serien är så pass jämn att man måste vara hundra procent påslagen i varje match, sedan var det väl inte riktigt så att det studsade med oss i dag.

Bäst i VIF var de båda ytterbackarna Isabelle Gunnarsson och Stina Lamberg Fjällgård.

