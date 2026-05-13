”Titta på direktören, han är så glad att det skriker om det”

Astrid Lindgrens Världs vd Joacim Johansson är nöjd med hur den nya infartsvägen har blivit till sagoparken. Foto: Ossian Mathiasson

När Joacim Johansson började som vd på ALV 2014 fanns det planer på en ny infart. Tolv år senare är det idag verklighet. – Titta på direktören, han är så glad så det skriker om det, summerade Klang känsloläget vid invigningen.

Frågan är om de långa köerna genom stan nu till viss del är ett minne blott – de lät åtminstone bli betydligt kortare när den 500 meter långa nya infartsvägen kommer att svälja en ansenlig mängd fordon. (Vad lokalmedia ska skriva om i sommar är i så fall ett problem till synes utan lösning.)

Vägen går alltså runt boendet och ansluter till parkeringen i närheten av järnvägen. Bättre flöde och säkerhet blir det garanterat.

– Det blev absolut som vi ville, men vi hade en önskan om att ha två vänsterfiler och det kanske blir så i framtiden. Nu vill man ha det såhär från kommunens sida och låt oss börja så. Det går att bygga på en fil till, det var ju vårt förslag, men det här blir superbra och ett rejält lyft. När det började fylla på till höger om infarten från den förra infarten kunde det vara riktig cirkus, säger vd Joacim Johansson.

Har valt bort parkeringen

Kostnaden för ALV har landat på drygt 15 miljoner.

– Vägprojektet höll budget förvånansvärt bra. Boendet och Junibacken sticker iväg lite mer.

Parken har även lämnat ifrån sig rondellen som man skött om tidigare år.

– Vi känner att vi behöver lägga vår tid på trädgårdarna på Näs, parken och boende så vi prioriterade bort den.

Bokningsläget ser bra ut inför första öppningshelgen.

– Det är lite tråkigt väder, men det kan man inte styra över. Fredagen kan bli en kanondag. Boendet är helt fullbokat, men med det här vädret minskar daggästerna såklart.

Här kan du se en videointervju med Fröken Prysselius, Kling & Klang och Joacim Johansson: