JUST NU: FYRA FÖRDA TILL SJUKHUS EFTER TRAFIKOLYCKAN

Räddningstjänsten, polis och ambulans larmades på sena onsdagseftermiddagen till en singelolycka i Hultsfreds kommun. Samtliga fyra drabbade personer i olyckan fick tas med ambulans till sjukhus.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 17.08, handlade det om en trafikolycka med flera personbilar inblandade. Platsen var länsväg 680, ett par kilometer norr om Virserum.

Uppdatering klockan 17.35:

Uppgiften om att det var flera fordon inblandade stämmer inte, uppger räddningstjänstens ledningsoperatör. Det är en personbil som har kört av vägen och fyra personer är drabbade. Räddningstjänst och ambulans är framme på platsen men det finns ännu ingen information om eventuella skador. Ambulansen är kvar på platsen, men ingen person är lastad eller avförd.

Uppdatering klockan 17.55:

Räddningstjänstens ledningsoperatör meddelar att minst en av de fyra drabbade personerna kommer föras med ambulans till sjukhus. Hur det blir med de övriga tre finns det inga uppgifter om ännu. Skadeläget är oklart, likaså om personerna var vakna och talbara när räddningstjänst och ambulans kom fram. Under räddningsarbetet är vägen avstängd.

Uppdatering klockan 18.40:

Polisens regionsledningscentral meddelar att samtliga fyra inblandade personer har fåttt tas med ambulans till sjukhus. Skadeläget för dem är okänt. Polisen har ingen misstanke om brott i samband med olyckan.