Startar flera nya utbildningar – bredare utbud än vanligt

Linda Ungsäter gläds åt att utbudet av yrkesutbildningar på gymnasienivå är bredare och större än normalt till hösten. Arkivfoto: Lotta Madestam

Tre skolor är aktuella med hela tio yrkesutbildningar med stor bredd till hösten. Vissa av dem helt nya. – Utbudet är större och bredare än det brukar vara, säger Linda Ungsäter, enhetschef på Hultsfred Lärcenter.

Alla yrkesutbildningar sker i Regional Samverkan, där Hultsfred Lärcenter, Vimmerby Lärcenter och Komvux Västervik planerar alla yrkesutbildningar i norra Kalmar län.

– Allt utifrån arbetsmarknadens behov, så vi vet att det är rätt utbildningar som leder till arbete efter avslutade studier. Det är jätteviktigt, säger Linda Ungsäter.

Hon konstaterar att det är ett brett kursutbud som erbjuds till hösten. Då startar man hela tio olika yrkesutbildningar på gymnasienivå.

– Det är lite olika placeringsort, men vi gör det i Regional Samverkan. Vi är mitt uppe i ansökningsperioden, som går ut på fredag, säger Linda Ungsäter som vill slå ett slag för möjligheten att vidareutbilda sig på hemmaplan, vilket brukar underlätta beslutet att ta det avgörande steget.

Skulle du säga att utbudet är bredare och större än det brukar vara?

– Ja, det skulle jag säga. Industriell byggnation och Storhushåll – grundläggande kock på 40 veckor respektive ett år är två helt ny utbildning i norra länsdelen som vi slår ett extra slag för.

Starkare och svagare intresse

Intresset ser lite olika ut. Det är många sökande på både Storhushåll och Undersköterska.

– Det är jätteroligt och jättepositivt, säger Linda Ungsäter.

Samtidigt har intresset visat sig vara sämre än man hoppats på för vissa av utbildningarna.

– Ja, tyvärr är det så, men vi vet också av erfarenhet att folk brukar kunna vara ganska sena med sina ansökningar. På vissa utbildningar har det fyllt på bra sista dagarna.

Ser du en risk i att ni tvingas ta beslutet att inte starta någon av utbildningarna?

– Så kan det vara, det finns alltid en risk. Vi måste ju bedöma om det är ekonomiskt hållbart. Är det för få sökande är det inte resurssmart att starta, utan då får vi se över det, säger Linda Ungsäter och tillägger:

– Nu är det fortfarande några dagar kvar, och nya utbildningar tar ett tag att marknadsföra. Det ska man vara väl medveten om.

Vad skulle du känna inför att behöva ställa in när ni vet att kompetensen behövs?

– Det vore jättetråkigt, då kan vi ju inte kompetensförsörja våra arbetsgivare. Vi vill ju att de ska ha personal, så det vore olyckligt i så fall.

Storhushåll en av utbildningarna

En av de utbildningar man kan välja är Storhushåll. En kartläggning som har gjorts visar på framtida behov av personal till offentliga kök. Detta beror till stor del på att många kockar går i pension de närmaste åren samt att det saknas utbildning för storhushåll/offentliga kök.

– Denna utbildning är en otroligt bra möjlighet att ta tillvara på värdefull kunskap från nuvarande kockar och föra den vidare till kommande efterträdare, säger Annie Hermansson, verksamhetschef kostservice i Hultsfeds kommun.

– Offentliga verksamheter skiljer sig till viss del mot restaurangkök när det gäller teknisk utrustning, beredskapsarbete, särskilt efterfrågad kost, politisk styrning och arbete med Agenda 2030. I samband med denna utbildning ser vi möjligheter att klä på eleverna kunskap utifrån våra verksamheters behov och säkra kompetens för framtiden, menar hon.

Utbildningarna som erbjuds är Undersköterska, Storhushåll, Industriell Byggnation, Yrkesförare Godstransporter, Industri Bas, Gjuterioperatör, Industriautomation, Svetsteknik, Finsnickeri och CNC-operatör.