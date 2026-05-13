13 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

MAN ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT I KALMAR – BEGÄRS UTVISAD

En man i 35-årsåldern begärs utvisad i samband med ett åtal om våldtäkt.

MAN ÅTALAS FÖR VÅLDTÄKT I KALMAR – BEGÄRS UTVISAD

KRIM 13 maj 2026 18.00

En man i 35-årsåldern åtalas för en våldtäkt på en adress i centrala Kalmar.

Annons:

Mellan den 2 och 3 mars i år ska mannen, som sitter häktad sedan början av mars, ha utsatt en kvinna för en våldtäkt. Vid samma tillfälle tafsade han även på kvinnan och han åtalas därför även för sexuellt ofredande. När han greps den 3 mars var han påverkad av cannabis. Han förnekar brott.

Åklagaren har kallat flera vittnen till förhandlingen och har även kunnat få fram en del teknisk bevisning. Det handlar om biologiska spår, fynd i mannens mobiltelefon och en brottsplatsundersökning.

Åklagaren vill att mannen utvisas från Sverige för alltid.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt