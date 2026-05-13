BYGGNADEN FÅR BRINNA UT – EN PERSON TILL SJUKHUS

Räddningstjänsten har larmats om en brand i byggnad. Vid 15.18 meddelade presstjänsten att fastigheten är helt övertänd. Vid 16-tiden uppger räddningstjänsten lokalt att en person är förd till sjukhus.

Larmet kom vid 14.55-tiden på onsdagen. Vid Stighult utanför Målilla har det börjat brinna i en byggnad som mäter cirka 15x20 meter. Byggnaden är i trä och helt övertänd. Räddningstjänsten är framme och arbetar främst med att förhindra spridning till närliggande byggnader.

Det handlar inte om något bostadshus, men vad det är för typ av byggnad vet inte presstalespersonen. I närheten finns det däremot en villa, men den ska inte vara i farozonen.

Uppdatering, 16.00:

Det är en fristående byggnad som brinner.

– Det är ett förråd, garage eller verkstadsbyggnad som brinner. Det är enplan och i trä. Den är väl ungefär 17 meter lång och 4,5 meter bred. Den var i stort sett helt övertänd vid framkomst och från start har det handlar om att förhindra spridning för oss. Det finns en fristående komplementbyggnad där det står någon traktor, men vi har lyckats med att hålla det till den här byggnaden. Den får brinna ut, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten lokalt.

Skälet till det är att det finns en egen brunn på gården.

– Lägger vi ut mängder av släckvatten är risken att vi kontaminerar gårdens brunn. Eftersom byggnaden är förlorad får det brinna ned under kontrollerade former. Det finns inga hot eller risker gällande spridning nu.

En person till sjukhus

Vad som fanns i byggnaden är oklart.

– Jag kan inte svara på det, mer än att det är ett garage eller verkstad. Jag vet inte fullt ut vad den används till, men det fanns inga glasflaskor i alla fall.

En person försökte själv släcka branden och ska då ha bränt sig. Den personen är nu förd med ambulans till sjukhus.

– Detta med okända skador. Jag vet inte status på detta.

Räddningstjänsten räknade med att bli kvar med full styrka till 18-tiden för att sedan trappa ned.

– Vi kommer ha två man under kvällen eftersom vi låter det brinna ut. Det blir efterbevakning efter klockan 18.

Artikeln kan komma att uppdateras igen.