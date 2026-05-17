Stark seger för Vimmerby IF U – tillfällig ny serieledare

Vimmerby IF U tog en i kväll en stark seger i fotbollsfyran. Fullpoängaren Rödsle BK/IFK Oskarshamn besegrades hemma med 3-1, och VIF är åtminstone tillfälligt ny seieledare.

VIF var det bättre laget från start och tog ledningen redan i den 5:e minuten genom Kujtese Rexha. Gästernas kvittering kom efter en halvtimmes spel, men tack vare två mål i slutet av den första halvleken (Alice Kennmark och Rayana Alkhanov).

Rödsle inledde den andra halvleken bäst, men ju längre tiden gick desto mer viktade det över till hemmalaget. VIF skapade även en hel del ytterligare chanser i slutet av matche, men siffrorna stannade vid 3-1.

– Vi gjorde det bra, kanske ingen supermatch men väldigt stabilt. Jag tycker att siffrorna speglar matchen, säger VIF-tränaren Fredric Credholt, som var glad över den gedigna laginsatsen och inte ville lyfta fram någon enskild spelare.