Polisen synliggör sin vardag – "Lite sena på bollen"

Polisassistent Henrik Engström är en av de som driver polisens Instagramkonto. Foto: Privat

Polisen i Vimmerby och Hultsfred har startat ett eget konto på Instagram. Ambitionen är att nå ut till fler och synliggöra polisarbetet. – Det fyller på med följare i takt med att fler hittar kontot, säger polisassistent Henrik Engström.

Lokalpolisen vill dela med sig av sin vardag. Sedan ett par månader tillbaka finns man på Instagram under namnet "polisenhultsfredvimmerby”.

– Hur vanligt det är i riket vet jag inte. Lokalpolisområde Västervik, som vi faller under, finns på Instagram sedan några år tillbaka, så vi är lite sena på bollen. Nu ville vi ha ett specifikt konto för polisen i Vimmerby och Hultsfred, så vi är några stycken med anknytning hit som driver det, säger Henrik Engström.

Vad är tanken med att synas på sociala medier?

– Vi har funnits på Facebook tidigare, och tänkte att vi vill nå ut på Instagram också, i syfte att synliggöra oss mer. Så vår tanke är att dela information om polisens arbete i området, ge inblick i polisens vardag och berätta sådant som kan vara bra att känna till. Det är den primära anledningen med förhoppningen att vi ska nå ut till en bredare målgrupp.

För vill man lämna tips eller ställa frågor hänvisar man fortsatt till 114 14 eller 112 vid pågående brott.

– Kommentera inläggen kan man göra, men inte skicka DM:s, (direktmeddelande) det går inte.

Hur har gensvaret sett ut så här långt?

­– Några följare har vi fått, det fyller på i takt med att fler hittar kontot, säger Henrik Engström.

Nu har kontot 562 följare och 16 inlägg har det blivit så här långt.

– Det är många som skrivit till oss på sociala medier, men också kommit fram till oss ute och sagt att de upplever att de ser oss mer. Det är positivt, synlig polisnärvaro är en viktigt del av vårt arbete.

Vad kan man förvänta sig att få se på kontot som följare?

– Tanken är att lägga ut om polisens vardag, vi märker att folk är intresserade av vad vi gör på dagarna. Exempelvis att vi gör en fotpatrullering och det kan vara ett inlägg från en vanlig trafikkontroll, där vi ställt upp oss på en plats lokalt. Vi har märkt att man uppskattar att man kan känna igen sig, som vid Åkeborondellen. Så det blir ett inlägg när det finns något vi tycker är intressant att uppdatera – och när vi hinner. Får vi jobb går det före förstås, kopplat till tjänsten.

Kan man förvänta sig att se dig och dina kollegor även på TikTok?

– Nej, det är inget jag hört något om. Det har ju stramats åt hur vi får använda uniformen. Vi ska vara mer restriktiva vad vi lägger ut, och framför allt var.