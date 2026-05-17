Kvinna i Vimmerby kontaktad om cykel – fattade ingenting

En kvinna i 30-årsåldern från Vimmerby blev kontaktad om en cykel hon sålde. Men det gjorde hon inte och förstod ingenting.

Det var alldeles nyligen som kvinnan blev kontaktad av en person som lagt ut en handpenning för en cykel hon skulle köpa. Det personen som kontaktade henne trodde var att det var målsägande som sålde cykeln.

– Men det gör hon inte och det är någon som använt målsägandes namn för att skapa en annons på Marketplace, säger Mattias Alnefjord vid polisen.

Vem som fått pengarna, och således är gärningsperson, är oklart. En anmälan om olovlig identitetsanvändning är upprättad.