17 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Kvinna i Vimmerby kontaktad om cykel – fattade ingenting

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kvinna i Vimmerby kontaktad om cykel – fattade ingenting

KRIM 17 maj 2026 16.00

En kvinna i 30-årsåldern från Vimmerby blev kontaktad om en cykel hon sålde. Men det gjorde hon inte och förstod ingenting.

Annons:

Det var alldeles nyligen som kvinnan blev kontaktad av en person som lagt ut en handpenning för en cykel hon skulle köpa. Det personen som kontaktade henne trodde var att det var målsägande som sålde cykeln. 

– Men det gör hon inte och det är någon som använt målsägandes namn för att skapa en annons på Marketplace, säger Mattias Alnefjord vid polisen. 

Vem som fått pengarna, och således är gärningsperson, är oklart. En anmälan om olovlig identitetsanvändning är upprättad.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt